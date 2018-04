Za Kim Džong Unom oko limuzine trči 12 tjelohranitelja

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako 12 telohranitelja u odjelima trči pored vozila u kojem je Kim Džong Un.

Kim je postao prvi sjevernokorejski lider koji je kročio u Južnu Koreju od kako je poluostrvo podjeljeno ratom iz 1953. godine.

Kim Džong Un i lider Južne Koreje Mun Džae In rukovali su na granici.

Kim i Mun su okončali jutarnju sesiju istorijskog samita, a popodne je planirani novi sastanak.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/eoal8QhGZj pic.twitter.com/1rXBqXAUUx