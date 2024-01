Za spavanje nude više od 20.000 maraka

Kompanija "Bensons for Beds" nudi posao za ulogu "Chief Sleep Officer" (CSO), odnosno traži osobu koja bi zarađivala - spavanjem. Ovo zaista zvuči kao posao iz snova, a osoba koja bude izabrana dobiće 10.000 funti (oko 11.600 evra /22.700 maraka) za šest mjeseci zaposlenja na pola radnog vremena koje pokriva 874 sata obuke, spavanja i besplatnog šopinga.

"Srećni kandidat će moći testirati do jedan madrac svake dvije sedmice, četiri jastuka mjesečno i jedan krevetni okvir svakih 6 sedmica”, pojasnila je Keri Vestvel, voditeljica odjela za ljudske resurse u ovoj britanskoj kompaniji, prenosi "Daily Star".

Još je rekla:

"To je savršena uloga za svakoga ko želi nadopuniti svoj postojeći prihod ili želi istražiti industriju kreveta prije nego što se odluči na veliki korak i promjenu karijere”, dodala je.

Istraživanje kompanije "Bensons for Beds" takođe je otkrilo da je 28 odsto Britanaca zaspalo na poslu kada to nije trebalo, a glavni razlozi za to bili su dosada (33 odsto), nisu se osjećali dobro (30 procenata) i pretopla prostorija (24 odsto).

Više od 14 sati treninga "u krevetu" dobiće srećni kandidat kako bi razvio svoje znanje i razumijevanje spavanja. Takođe će naučiti prepoznati okidače koji pridonose lošem snu i dobre navike koje bi ljudi trebali usvojiti kako bi poboljšali optimalne obrasce spavanja, prenosi "N1".

