Zabijelilo usred ljeta, na evropskom ostrvu pao snijeg (FOTO)

​I dok širom Evrope preovladavaju prave ljetne temperature, jako zahlađenje zahvatilo je sjeverozapadne predijele kontinenta. Prethodnih dana preko sjevera Atlantika premještao se ciklon, svojim centrom sjevernije od Britanskih ostrva.

Veći dio Engleske, Škotske, Velsa i Irske na udaru je veoma obilnih padavina, a jaka kiša ponegdje je praćena i pljuskovima sa grmljavinom.

Padavine su praćene i veoma jakim vjetrovima.

Vrijeme je pravo jesenje, a u dijelovima Škotske i zimsko.

U svom zadnjem dijelu ciklon je donio i prodor vrlo svježe vazdušne mase za ovo doba godine, pa su maksimalne temperature pale na 10 do 16°C, a na jugu Engleske je nešto toplije, 15 do 20°C.

We have snow in the Highlands of Scotland Pig sick of this cold weather pic.twitter.com/dEUppyyC5o