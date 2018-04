Zabio se autom u grupu ljudi u Minsteru, troje mrtvih

MINSTER – Tri osobe su izgubile život, a 20 je povrijeđeno u centru Minstera, na severozapadu Njemačke, kada je je kombi uletio u grupu pešaka.

Prema riječima portparola policije Andreasa Bodea, šest od 20 povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju.

Identitet vozača, dodao je, još nije poznat, i da je on nakon sudara izvršio samoubistvo u kombiju, prenosi AP. Bode je rekao da je još rano govoriti o mogućim motivima vozača.

Bode je precizirao da je vozač uletio kombijem u ljude koji su, po prolećnom danu, sjedeli ispred paba "Kipenkerl" u istorijskom centru grada.

Policija je, takođe, saopštila da je u kombiju pronađen "sumnjiv predmet" koji se provjerava da bi se utvrdilo da li je opasan.

Gradonačelnik Minstera Markus Leve je, takođe, izjavio da je za sada nepoznat uzrok incidenta.

Vlasti ne vjeruju da iza ovog događaja stoje teroristički motivi, navodi "Süddeutsche zeitung".

AP javlja da se jveruje da je vozač kombija bio sredovječni Nijemac sa mentalnim problemima. Agencija dodaje da je u toku pretres stana vozača kombija u potrazi za eksplozivnim napravama.

Očevici tvrde da je više počinilaca pobjeglo iz kombija sa lica mjesta, a te navode provjerava policija.

Snimci njemačke televizije prikazali su kordon u uskoj ulici, kao i desetine vozila hitne pomoći koja čekaju u blizini, a helikopteri su nadletali područjem.

Vozač kombija je izvršio samoubistvo, prenose agencije

"Poginulo je nekoliko osoba, a nekoliko je teško povrijeđenih smješteno u bolnicu", saopštila je policija

Stanovnici Minstera su zamoljeni da do daljeg izbjegavaju područje u kome je došlo do incidenta.

Bezbjednosni izvori navode da su okolnosti incidenta takve da se ne može isključiti mogućnost da se radi o napadu, prenosi Rojters.

3 dead many injured when SUV type car plows into a crowd of ppl at a restaurant with out door seating in Munster Germany. pic.twitter.com/3Z0SQE7x4a