Zabio se autom u grupu ljudi u Minsteru, troje mrtvih

MINSTER – Nekoliko ljudi je poginulo, a oko 30 je ranjeno nakon što se nepoznati počinilac kombijem zabio u grupu ljudi u njemačkom gradu Minster.

Njemački dnevnik "Bild" piše da su tri osobe poginule

Portparolka njemačke policije je saoštila da je nekoliko ljudi stradalo, uključujući i napadača. Prema njenim riječima, vozač kombija je izvršio samoubistvo, prenose agencije

"Poginulo je nekoliko osoba, a nekoliko je teško povrijeđenih smješteno u bolnicu", saopštila je policija

Stanovnici Minstera su zamoljeni da do daljeg izbjegavaju područje u kome je došlo do incidenta.

Bezbjednosni izvori navode da su okolnosti incidenta takve da se ne može isključiti mogućnost da se radi o napadu, prenosi Rojters.

3 dead many injured when SUV type car plows into a crowd of ppl at a restaurant with out door seating in Munster Germany. pic.twitter.com/3Z0SQE7x4a