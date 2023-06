Zabrana kupanja u Hurgadi nakon smrtonosnog napada ajkule

Muškarac iz Rusije stradao je juče u Hurgadi u napadu ajkule, a nakon toga je saopšteno da je zabranjeno kupanje na plažama u ovom egipatskom ljetovalištu i okolini.

Egipatsko ministarstvo za zaštitu životne sredine saopštilo je da je tigrasta ajkula odgovorna za smrt dvadesettrogodišnjeg ruskog državljanina.

Tim iz ministarstva uspio je da uhvati ajkulu, dodaje se u saopštenju i navodi da su lokalne vlasti zabranile plivanje, ronjenje i druge sportske aktivnosti u oblasti od sjevernog odmarališta El-Guna do južne granice zaliva Abu Soma.

Mediji podsjećaju da je ronilac koji je stigao lice mjesta neposredno nakon napada ajkule rekao je da su ljudi požurili da pomognu žrtvi nakon što je spasilac iz obližnjeg hotela podigao uzbunu.

Nažalost, do preminulog Rusa kojeg je ajkula napala na samo 30 metara od obale, nisu stigli na vrijeme, prenosi Rojters.

Ruska novinska agencija TASS izvijestila je da je ubijeni Rus rođen 1999. godine i da je živio u Egiptu, odnosno da nije bio turista.

Uznemirujući snimak napada objavljen je i na društvenim mrežama.

Dr Jasmin Fuad ispred ministarstva za zaštitu životne sredine potvrđuje da je prevencija aktivnosti uvedena u skladu sa međunarodnim protokolima koji se primjenjuju u slučaju ovakvih incidenata.

Zabrana kupanja do nedjelje

Egipatski mediji navode da će zabrana kupanja na plažama u Hurgadi i okolini biti zabranjena sve do nedjelje.

Dok je većina hotela istakla crvene zastavice, pojedini hoteli pak, drže žutu zastavicu što znači da je kupanje dozvoljeno samo u plićaku.

Srpski turisti koji se trenutno nalaze u Hurgadi navode da su otkazani i svi fakultativni izleti na moru - snorkling, ronjenje i obilasci obližnjih ostrva, prenosi Euronews.

Egipatsko ministarstvo za zaštitu životne sredine je takođe u saopštenju apelovalo da se poštuju uputstva i propisi koji se tiču prirodnih resursa u Crvenom moru radi bezbjednosti kupača. To podrazumijeva isključivo plivanje do bova, ali i izlazak iz vode najkasnije do 18 časova nakon čega je i po zakonu zabranjeno kupanje.

Podsetimo, i prošle godine početkom jula došlo je do dva napada u istom danu, a poginule su dvije žene - rumunska i austrijska državljanka.

Zašto su ajkule u Crvenom moru postale agresivne

U Crvenom moru živi preko 40 različitih vrsta ajkula među kojima su najčešće grebenske, ali i crna i ajkula Longmanus. Crveno more je dom i velikih bijelih ajkula, bik i tigar ajkule. Međutim, napadi ajkula se rijetko dešavaju, a obično su posljedica ljudske greške, rekla je u ranijem razgovoru za Euronews Srbija ihtiolog Prirodnjačkog muzeja, Dubravka Vučić. "Toliko je retko da ajkule danima plivaju u zalivu tako blizu plaži i da se kreću među kupačima", ističe sagovornica za Euronews Srbija.

Ove životinje prilaze obalama za vrijeme mrijesta tokom zime, ali nikako ne tokom najveće turističke sezone, budući da im buka koju kupači proizvode izuzetno smeta.

"Moguće je da ih privuku neki otpaci mesa koji su bačeni iz hotela, ili iz brodova. U ovom periodu, tokom velikih vrućina i one su glasnije i teže nalaze plijen, tako da ih krv privlači", objasnila je tada.

Do napada obično dolazi kada ajkula pomiješa plivače sa nekim drugim morskim sisarima, koji su na vrhu "njenog jelovnika", istakla je ihtiolog. Napadi ajkula na ljude su izuzetno rijetki zato što ove životinje ne mogu da svare ljudsko meso, odnosno uopšte nemaju enzime za tako nešto.

"To potvrđuje i priča s početka prošlog veka. Jedan ribar ulovio je tigar ajkulu i uspeo je živu da je odvede u uzgajalište u Australiji. Tu je ona provela par dana u zatočeništvu. Iako se dobro prilagodila naglo je prestala da jede. Posle pet dana izbacila je istetoviranu ljudsku ruku. Na osnovu nje, zaključeno je da se radi o osobi koja je bila žrtva nekog kriminalnog napada i bačena u more i koja je nestala osam dana ranije. Tako je zaključeno da ajkula nema enzim kojim može da vari ljudsko meso, te u njenom genetskom kodu čovek uopšte ne postoji kao plen", ispričala je sagovornica.

Ona naglašava da ajkula kao jedan od najopasnijih predatora može da osjeti ubrzan otkucaj srca.

"Deo smo ove prirode i kada uđemo u more, mi smo samo gosti u njenoj kući", dodala je.