Zabranjeno nošenje oružja u Poljskoj

​Poljsko Ministarstvo unutrašnjih poslova i administracije odlučilo je da uvede zabranu nošenja oružja zbog posjete predsjednika SAD Džozefa Bajdena, izjavio je danas portparol varšavske policije Silvester Marčak na brifingu.

"Od 20. do 22. februara zabranjeno je nošenje oružja, uključujući i one koji ga legalno posjeduju", rekao je Marčak i istakao da je to zbog bezbjednosnih razloga, prenio je TAS S.

Prema Marčakovim riječima, zbog posjete Bajdena direktor policije je odlučio da rasporedi dodatne policijske snage u Varšavu.

Portparol varšavske policije je upozorio žitelje glavnog grada da se pripreme na poteškoće koje mogu nastati zbog kretanja američkog lidera po gradu.

Prema navodima poljskih vlasti, Bajden će na aerodrom u Varšavi sletjeti sutra u 08.30 časova po lokalnom vremenu.

On će se potom uputiti u hotel Meriot, gdje američki lideri obično odsjedaju tokom posjeta Varšavi.

Tokom kretanja predsjedničke kolone planiran je da ulice budu blokirane. Bajden će se popodne sastati sa poljskim liderom Andžejem Dudom, a uveče će održati govor u Kraljevskom zamku u istorijskom centru Varšave.

U srijedu će se sastati sa liderima Bukureštanske devetorke koju čine Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka, kao i sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i osobljem američke ambasade u Varšavi.