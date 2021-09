Zabuna na Floridi: Vojna vježba protumačena kao oružani napad

Vježba odbrane od naoružanog napadača u vazduhoplovnoj bazi Tindal na Floridi dovela je do zabune.

Zbog vježbe su na lice mesta izašle desetine policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći.

Portparol baze Tindal Skot Džonson rekao je medijima u utorak da je baza sprovodila vježbu, ali da na neki način ta informacija nije došla do nadležnih, prenosi B92.

Na zvaničnom tviter nalogu vazduhoplovne baze navodi se da se ovakve vježbe sprovode redovno kako bi testirali spremnost na prijetnje.

"Tokom vježbe, pravi poziv upućen je iz susjedne zgrade na broj 911 (telefon za hitne slučajeve u SAD), što je dovelo do reakcije 325. eskadrona bezbjednosnih snaga", navodi se u poruci na ovoj društvenoj mreži.

Kako se dodaje, takođe su se pojavile spasilačke službe, koje su provjerile zgradu, postarale se da nema prijetnji i objavile da je sve u redu.

"U tom trenutku nastavili smo normalne aktivnosti", kažu iz vazduhoplovne baze Tindal.

This morning Tyndall AFB was conducting an active shooter exercise. These exercises are conducted regularly to test our response to ongoing threats. During the exercise, a real world 911 call was made from an adjacent building that resulted in a response by the 325th SFS. 1/2