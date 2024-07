Zadavio djevojku jer je mislio da mu je prenijela koronu: Sud mu poništio kaznu

​MESINA - Porodica italijanske studentkinje koju je zadavio momak tokom karantina bijesna je nakon što je sudija poništio doživotnu kaznu osuđenom ubici.

Antonio de Pejs osuđen je na doživotnu kaznu zatvora nakon što je zadavio Lorenu Kuarantu (27) na smrt u njhovom domu u provinciji Sicilije, Mesini, u martu 2020. godine.

Lorena, koja je te godine trebalo da diplomira medicinu, nedjelju dana je patila od upale grla, dok je njen momak bio ubijeđen da je to simptom kovida-19.

On je navodno htio da se vrati kući u Kalabriju, ali je ona željela da ostane sa njom. To je na kraju dovelo do žestoke svađe. Atonio je djevojku pretukao i zadavio je na smrt, ali mu je doživotna kazna za ubistvo poništena prošle nedjelje.

Odluka je razbjesnila njenu porodicu.

"Uvijek je sanjala o tome da postane doktor. Ostalo joj je nekoliko mjeseci do diplomiranja, pred njom je bila svijetla budućnost. On to nije mogao da podnese", rekao je njen otac Vinćenco.

Otac žrtve je ubijeđen da kovid nema nikakve veze sa ovom pričom, prenosi "Daily mail".

"Istina je da je imao kompleks inferiornosti", dodao je on suznih očiju razgovarajući sa novinarima, aludirajući na to da je njegova kćerka trebalo da bude doktor, dok je njen momak bio medicinski radnik.

Nekoliko sati nakon što je zadavio i ubio Lorenu, Antonio je dva puta pokušao da se ubije prije nego što se predao policiji.

On je priznao da ju je ubio jer mu je prenijela koronavirus, ali je bio testiran negativno.

De Pejs je na suđenju prije dvije godine osuđen na doživotnu robiju zbog teškog ubistva. Njegovi advokati su uložili žalbu na odluku i iznijeli slučaj italijanskom Vrhovnom kasacionom sudu, najvišem apelacionom sudu u zemlji.

Tamo su tvrdili da je De Pejs patio od propusta u rasuđivanju izazvanog stresom i strahom od virusa kada je ubio svoju djevojku.

Vrhovni sud je prošle nedjelje ukinuo Pejsovu doživotnu kaznu zatvora.

Nakon što mu je doživotna kazna ukinuta, doći će do ponovljenog suđenja. Zatvorska kazna mogla bi da mu bude smanjena na 24 godine, što bi značilo da bi mogao da bude na slobodi za 16 godina zbog dobrog ponašanja.

Odluka Vrhovnog suda takođe je izazvala negodovanje javnosti u Italiji, a političari su osudili ovu presudu, prenosi "Telegraf".

