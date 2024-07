Zadavio ženu pred djecom, pa je spakovao u kofer (FOTO, VIDEO)

Muškarac iz Velike Britanije suočava se sa doživotnom kaznom zatvora zbog ubistva svoje žene, nakon čega je kofer sa njenim telom bacio u pritoku rijeke Temze.

Aminan Rahman (46) proglašen je krivim u srijedu za ubistvo svoje supruge Sume Begum (24) u stanu u Londonu 29. aprila 2023.

Ubistvu su svjedočila i njena djeca, kao i njen dečko preko video poziva dok je bio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prenosi Sky news.

Nakon ubistva, tijelo ženo je ubacio u kofer a onda ga je nadzorna kamera snimila kako ga baca u rijeku Lea.

Kofer sa raspadnutim tijelom žene pronađeno je 10 dana kasnije na obali rijeke.

Na sudu je rečeno da je njen dečko, Šahin Mija (24), snimio onlajn snimak događaja koji su doveli do njene smrti, koji je kasnije predat policiji.

Mija je plakao u sudu dok je opisivao video poziv od Rahmana u kojem je prijetio da će ubiti ženu.

"Htjela je da pobjegne, a on ju je zgrabio za vrat", rekao je on na sudu.

Čulo se vrištanje prije nego što se video zamrznuo i ništa se više nije moglo vidjeti.

U drugom video pozivu te noći, optuženi je rekao Miji da je "ubio Sumu i da se on sada spremi".

Tokom svjedočenja, Rahman je prihvatio ubistvo, ali je tvrdio da nikada nije namjeravao da joj naudi i da je djelovao u odbrani starijeg djeteta, tvrdeći da je Suma prijetila da će ubiti dvogodišnjaka i da je bacila dijete o zid - što je tužilaštvo odbacilo.

Kazna će mu biti izrečena 31. Jula, prenosi Telegraf.rs.

A man is facing life in jail for throttling his young wife in front of her lover and throwing her body, hidden inside a suitcase, into a tributary of the River Thames. On Wednesday, Aminan Rahman, 46, was found guilty by a jury at the Old Bailey of murdering 24-year-old Suma… pic.twitter.com/6etX4rLl7j