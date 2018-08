Zaharova: Na pitanje budućih dogovora treba da odgovori sam srpski narod

BEOGRAD - Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je da na pitanje budućnosti i budućih dogovora o Kosmetu treba da odgovori sam srpski narod, koji treba da odredi koliko nešto odgovara nacionalnim interesima.

Ona je naglasila da je Rusija uvijek bila garant da prema Srbiji ne bude bezakonja, koje su mnogi na Zapadu htjeli da dovedu do logičnog kraja.

"Sjećamo se kako su `voljeli` Srbiju krajem osamdesetih i devedesetih i ne želimo da se to ponovi, čak ni na minimalnom nivou", poručila je Zaharova u intervjuu za "Sputnjik".

Zaharova je naglasila da Srbija učestvuje u pregovorima, iznosi svoj stav i zna svoje interese, te da će zato, ako se nešto bude odlučivalo, to biti isključivo u interesu naroda Srbije.

Ona je ponovila da je stav Moskve po pitanju Kosmeta dosljedan i da se sastoji od nekoliko komponenti.

"To je i komponenta međunarodnog prava, odnosno rezolucija Savjeta bezbjednosti. To je poštovanje suvereniteta i integriteta Srbije i unutrašnjeg zakonodavstva, uključujući Ustav, i to je, naravno, razumijevanje da Srbija ima nacionalne interese koje je ona iznijela i tokom pregovora", rekla je Zaharova.

Komentarišući navode o povećanju ulaganja SAD u borbu protiv navodnog uticaja Rusije na Balkanu, Zaharova je rekla da novac može mnogo štošta da pokvari, da izazove sukob, da iskrivi istoriju, ali da joj se čini da poseban odnos i atmosfera povjerenja i prijateljstva između srpskog i ruskog naroda, koji traju decenijama i vijekovima, ne mogu da se pokvare nikakvim novcem.

"Kad bi se odrekli naše zajedničke istorije, Srbi bi izgubili dio sebe. To je suština, a to ne može da se desi. Nikakav novac ne može učiniti da Srbija i srpski narod prestanu da osjećaju ljubav i pravo prijateljstvo prema Rusiji", uvjerena je Zaharova.

Na pitanje kako će Rusija odgovoriti na sankcije SAD i može li to biti zabrana izvoza raketnih motora, Zaharova je rekla da se uzvratne mjere razrađuju i da će Rusija biti primorana da ponovo, umjesto da razmišlja o tome kako da se odnosi poprave i izvuku iz ćorsokaka, odgovori recipročno.

"Ali pogledajte šta se dešava. Prije godinu do dvije SAD su govorile da je za sve kriva Rusija, da je treba kazniti — prvo su smislili kao povod Siriju, Ukrajinu, Solsberi i stalno se nešto izmišlja. A vidite kakve oštre sankcije Amerika uvodi protiv drugih zemalja. Pravi trgovinski rat počeo je između Vašingtona i Pekinga, to je možda u novije vrijeme prvi put da vidimo tako žestoke bitke", rekla je Zaharova.

Prema njenim riječima, treba istaći da je agresor u ovom slučaju Vašington, a ne Kina.

"To nisu pitanja koja se ne mogu riješiti za pregovaračkim stolom. To je prava ekonomska i finansijska ekspanzija, pravi imperijalistički agresivni pristup", navela je ona.

Zaharova je podsjetila da je stigla i vijest da SAD uvode sankcije i protiv Turske i naglasila da je takvih primjera mnogo.

"Sjetite se kakav je oštar stav i ograničenja Vašington uveo svojim najbližim partnerima iz EU. Unija još ne može da se oporavi od tih udara koje je zadobila. Da ne govorim o Iranu — u toku je veoma žestok okršaj, politički, ali su aktivirani svi mehanizmi. Zato nije stvar u Rusiji", rekla je Zaharova.

Ona je dodala da možda SAD shvataju da gube resurse za dalji razvoj koji su im bili dovoljni da bi stalno izlazili iz kriza.

"A te krize svijet zaista redovno doživljava. Tih resursa više nema i potrebni su novi. Potrebna je realna ekspanzija — politička, finansijska i ekonomska, koje smo danas svjedoci", zaključila je Zaharova.