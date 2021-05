Zaharova: O povlačenju Kfora sa KiM ne odlučuje samo jedna država

MOSKVA - Ne odlučuje samo jedna država o povlačenju Kfora sa Kosova, to je kolektivna odluka, poručila je danas portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući mogućnost odlaska Kfora sa Kosova, o čemu je ranije danas govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Postoje određene strukture koje daju punomoćja i šalju misije u regione. To se ne dešava spontano, strane to usaglašavaju. U okviru tih struktura, mehanizama se razgovara, donose odluke, to nije odluka jedne države, već se donosi kolektivno, u skladu sa međunarodnim pravom. U tom okviru i treba razgovarati o ovim pitanjima", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenose ruski mediji.

Ona se osvrnula i na nedavnu posjetu ministra inostranih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana Prištini.

"Nisu nam poznati planovi hrvatske strane o otvaranju vojne baze. Što se tiče stranog vojnog prisustva u pokrajini, prema Rezoluciji 1244 SB UN, tu funkciju obavlja jedino Kfor", saopštila je Zaharova.

Govoreći o učestalim napadima na srpske crkve na KiM, ona je istakla da su međunarodne misije na Kosmetu "obavezne da preduzimaju mjere za osiguranje bezbednosti verskih objekata i vernika. I Rusija uporno poziva na to".

Ona je najoštrije osudila nasilje, kako je rekla, radikalnih Albanaca koje godinama traje, a čija su meta Srbi i pravoslavne svetinje.

"To najbolje pokazuje neodrživost kosovske kvazidržavnosti i dokazuje da je ovaj region pretvoren u kriminalnu crnu rupu na karti Evrope", zaključila je portparolka ruskog MIP.

