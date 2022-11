Zaharova: Političko licemjerje Zapada

MOSKVA - Glasanje pojedinih zapadnih zemalja u Generalnoj skupštini UN protiv ruske rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma je političko licemjerje, rekla je portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova.

"Suštinu rezolucije mogu dovesti u pitanje samo nemoralni ljudi", napisala je Zaharova na "Telegramu".

Ona je podsjetila da su se prošle godine po istom tekstu nacrta rezolucije u Generalnoj skupštini UN o borbi protiv veličanja nacizma, zemlje EU uzdržale od glasanja.

Zaharova je naglasila da su ove godine zapadne zemlje glasale protiv i to i one koje su u 20. vijeku podržavale fašizam i one koje su od njega stradale i skoro iščezle.

Prema njenom mišljenju, to je političko licemjerje.

Zaharova je rekla i da su pokušaji politizacije bacili ove godine sjenku na usvajanje nacrta rezolucije.

"Ove godine je usvajanje tako važnog dokumenta proteklo u sjenci pokušaja otvorene politizacije i nastojanja da se zapadne zemlje obračunaju sa Rusijom zbog ukrajinske krize", rekla je ona.

Zaharova je podvukla da su države na Zapadu pokušale da onemoguće usvajanje rezolucije pribjegavajući manipulacijama u proceduri i dokazujući još jednom da nisu spremne za otvoren i konstruktivan dijalog.

"Ipak, rezultati glasanja su jasno pokazali kontinuiranu podršku međunarodne zajednice, koja se svake godine izražava u Generalnoj skupštini UN, prema tradicionalnoj ruskoj inicijativi. Uvjereni smo da će usvajanje ove rezolucije u velikoj mjeri doprinijeti iskorjenjivanju rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netrpeljivosti", zaključila je Zaharova.

Treći komitet Generalne skupštine UN juče je usvojio ruski nacrt rezolucije o borbi protiv veličanja nacizma. Za dokument pod nazivom "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih tipova prakse koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netrpeljivosti povezane sa njima" glasalo je 106 zemalja, 52 su bile protiv, dok je 15 bilo uzdržano.

Ranije je zamjenik direktora departmana za humanitarnu saradnju i ljudska prava Ministarstva inostranih poslova Rusije Grigorij Lukjancev izjavio da su Italija, Austrija i NJemačka prvi put u istoriji glasale protiv ruske rezolucije.