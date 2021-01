Zaharova: Povlačenje Rusije iz Ugovora o otvorenom nebu nije demonstrativni korak

MOSKVA - Povlačenje Rusije iz Ugovora o otvorenom nebu (OST) ni na koji nacin nije demonstrativni korak za administraciju novoizabranog predsjednika SAD Džoa Bajdena, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Iznenadila sam se kada sam čula glavnog urednika jednog od naših liberalnih medija koji kaže da je povlačenje Rusije iz Ugovora o otvorenom nebu svojevrsna demonstracija za buduću američku administraciju. To nije ozbiljna analiza, štaviše, to je pogrešno tumačenje", rekla je Zaharova u intervjuu za TV Rosija-1.

Povlačenje Rusije iz sporazuma bio je odgovor na odluke administracije aktuelnog predsjednika Donalda Trampa koje su donijete mnogo prije izbora novog predsjednika, objasnila je Zaharova, prenio je TAS S.

"To je bila njihova odluka, stoga ovu temu zatvaramo dok su još na funkciji. To ni na koji način nije signal za budućnost. To je zatvaranje dosijea koji je bio aktuelan u prethodnoj administraciji", istakla je Zaharova.