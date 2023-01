Zaharova: Rješavanje krize zavisi od situacije na terenu a ne sankcijama

MOSKVA - Rješavanje ukrajinske krize zavisi od stvarne situacije na terenu i nema potrebe da se priča o ublažavanju sankcija, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je komentarisala izjave zamjenika državnog sekretara SAD za politička pitanja Viktorije Nuland, koja je juče pred Odborom američkog Senata za spoljne poslove rekla da je administracija predsjednika SAD DŽozefa Bajdena spremna da razmotri ublažavanje određenih sankcija Rusiji u slučaju ozbiljnih razgovora o Ukrajini, podsjetio je TASS.

Nulandova je izjavila da bi određena ublažavanja mogla da se dogode "u kontekstu odluke Rusije da ozbiljno pregovara, povuče vojsku iz Ukrajine i vrati teritorije".

"Razvoj odnosa polaziće od procjene stvarnog stanja na terenu, a ne od nekih sekundarnih izjava o tome da ako Rusija učini nešto, onda će možda neke sankcije biti ukinute, kao što su to rekli u Vašingtonu. Ko sluša sve to i kome je to potrebno? To nije problem. Usljed isporuke teškog naoružanja Ukrajini nema potrebe da se govori o tome šta će se dogoditi ako neko uradi nešto. Postoji situacija na terenu sa kojom se suočavamo", istakla je Zaharova.