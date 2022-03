Zaharova: Rusija očekuje da će pregovori sa Ukrajinom dovesti do mira

​MOSKVA - Rusija očekuje da će pregovori sa Ukrajinom dovesti do brzog rješavanja situacije i uspostavljanja mira u Donbasu, izjavila je danas na brigingiu portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ovi pregovori su sada u toku, još jednom, kada kažem sada, ne mislim trenutno, nego generalno, da su u toku između predstavnika Rusije i Ukrajine. Očekujemo da će oni dovesti do brzog okončanja ove situacije, uspostavljanja mira u Donbasu, povratka svih naroda Ukrajine mirnom i poštenom životu", rekla je Zaharova, prenio je TAS S.

Prema njenim riječima, Rusija je spremna da nastavi pregovore sa ukrajinskom stranom kako bi se izbjeglo dalje krvoproliće.

"Mi smo sa svoje strane spremni da nastavimo pregovore sa ukrajinskom stranom sa ciljem da se izbjegne dalje krvoproliće, kao što je rusko rukovodstvo navelo više puta", kazala je Zaharova.

Ona je istakla da su zapadne zemlje krive za stvaranje povoljnog okruženja za porast neonacističkih osjećanja u Ukrajini.

"Oni su smatrali da je veoma korisno da podstiču neonacističke ekstremiste, jer je nacionalizam ideologija koja se vrlo lako ukorijenjuje u glavama ljudi čiji je kulturni i moralni nivo veoma nizak", rekla je Zaharova.

"Postupci ukrajinskog režima sada, čak i ako niste upućeni u cijelu pozadinu priče, čitavu situaciju u Donbasu, čak i ako niste vidjeli fotografije, ako niste razgovarali sa očevicima, niste vidjeli dokumenta međunarodnih organizacija, nevladinih struktura - to kako se sada ponaša režim ne ostavlja nikakvu sumnju u to da su na čelu banditi - banditi kojima sada Zapad isporučuje oružje, banditi koji se zaklanjaju iza civila, koji se kriju u stambenim četvrtima, stanovima i kućama, čine sve kako bi se stvorila određena slika i predstavila kao stvarnost", istakla je Zaharova.

Ona je naglasila da ukrajinska vojska i neonacisti koriste stanovnike kao živi štit.

"Oružane snage Ukrajine i neonacisti koriste, kao što sam već rekla, civilno stanovništvo kao živi štit. To je činjenica. Možete koliko hoćete to da ne prikazujete, sada govorim o CNN i naravno BBC, ali će ljudi to svejedno saznati i ljudi će moći da razdvoje laži od istine. Ne samo da ne evakuišu civile, nego i preduzimaju sve mjere kako bi što više civila ostalo u takozvanim žarištima. Oni uvode policijski čas, miniraju izlaze iz grada. Takvu taktiku uvijek koriste teroristi koji su navikli da uzimaju za taoce obične ljude", istakla je Zaharova.

Prema njenim riječima, Rusija čini sve što je moguće kako bi pomogla drugim zemljama da se osigura bezbjedan odlazak njihovih državljana i diplomata iz Ukrajine.

Zaharova je dodala da Rusija radi na pitanju organizacije evakuacije građana iz niza afričkih zemalja koji su na školovanju u Ukrajini.

Zaharova je podsjetila da su SAD i NATO uskratili Rusiji bezbjednosne garancije.

"Ne samo da našoj zemlji nisu pružene garancije, našoj zemlji su uskraćene bezbjednosne garancije. Imamo pisane odgovore koji ne ostavljaju sumnju u namjere bloka NATO i onih koji njime rukovode, direktno SAD i u to da smo odbijeni kada je riječ o razgovoru o svim tim pitanjima koja za nas nisu samo ključna, nego važna, suštinska, egzistencijalna", izjavila je ona.

Zaharova je navela da Moskva protjerivanje dvoje ruskih diplomata od strane Bugarske smatra provokacijom i zadržava pravo da uzvrati.

O događajima u Ukrajini više možete pročitati OVDJE.