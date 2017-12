Zaharova: Situacija sa Sakašvilijem sramota za Ukrajince

MOSKVA - Situacija koja se događa u Ukrajini sa sadašnjim liderom opozicionog pokreta Novih snaga u Ukrajini i bivšim predsjednikom Gruzije i bivšim guvrenerom ukrajinskog regiona Odese Mihailom Sakašvilijem, sramota je za ukrajinski narod, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnjih poslova Marija Zaharova.

"To je sramota za ukrajinski narod: čovjek spolja je na čelu političkog procesa i destabiluzuje situačiju igrajući prljave igre. Sve što on radi je destruktivno. To je problem i za gruzijski narod", rekla je Zaharova u intervjuu za list "Komsomolskaja pravda".

Kako prenosi Tass, ona je istakla da je problem to što "jedan od najpoznatijih Gruzijaca u svijetu i njegovo neadekvatno ponašanje baca senku na čitavu naciju".

Sakašvili je bio predsjednik Gruzije od januara 2004. do novembra 2007, i od januara 2008. do novembra 2013.

On je svoju zemlju napustio sredinom novembra 2013, nekoliko dana prije nego što je njegov predsjednički mandat istekao.

Nakon što je napustio Gruziju, Sakašvili je živio u SAD i Ukrajini.

On je dobio ukrajinsko državljanstvo u maju 2015, što je rezultiralo time da izgubi državljanstvo Gruzije.

Prije nego što je imenovan za guvernera Odese krajem maja 2015, on je radio u Kijevu kao šef Savjeta za međunarodne reforme, a u novembru 2016. je podnio ostavku na poziciju guvernera Odese i osnovao svoj pokret, kritikujući aktuelnu vlast u Ukrajini.

Dok je Sakašvili bio u SAD, 26. jula 2017, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko mu je oduzeo ukrajinsko državljanstvo.

Državni tužilac je podigao nekoliko optužnica protiv Sakašvilija u 2014.

On je optužen za rušenje mirnih demonstracija u novembru 2007, nezakonit upad u zgradu televizije "Imedi"; nezakonitu zapljenu imovine koja pripada biznismenu Badriju Patarkacišviliju; organizovanje oružanog napada na poslanika Valerija Gelashvilija u 2005; zataškavanje zločina i falsifikovanja u istrazi povodom ubistva bankara Sandra Girglianija 2006. godine i za zloupotrebu oko pet miliona dolara iz državnih fondova u periodu 2009-2012.

Ukrajina je odbila da izruči Gruziji Sakašvilija dva puta u 2014. i 2015. godini, uprkos sporazumu te dve zemlje iz 1995. o izručenjima traženih ličnosti.

Početkom septembra Sakašvili je uz podršku prostalica uspio da uđe u Ukrajinu nakon čega je optužen za nezakonito prelaženje granice.

Od oktobra, on je organizovao masovne proteste i skupove u Kijevu.

Policija je 5. decembra pokušala da ga privede u centru Kijeva, ali su njegove pristalice prižile snažan otpor i uspjele da ga izvuku.

Nekoliko dana poslije toga, Sakašvili je pritvoren na osnovu optužbe za primanje oko 418.000 evra od Rusije kako bi finansirao antivladine i proteste protiv predsjednika, ali je nekoliko dana posle toga ponovo oslobođen.