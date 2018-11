Zaharova: Tramp otkazao sastanak zbog situacije u SAD

MOSKVA - Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da Moskva vjeruje da je pravi razlog zbog kojeg je američki predsednik Donald Tramp otkazao sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom na marginama samita G20 u Argentini unutrašnja politička situacija u SAD, a ne incident u Kerčkom moreuzu.

"Da li je provokacija koju je započeo Kijev u ovoj oblasti (Azovsko more) pravi razlog za otkazivanje (sastanka)? Čuli smo da je to zvanična verzija i prihvatamo to. Da li je i prava? Vjerujem da bi trebalo da potražimo odgovore u američkoj unutrašnjoj političkoj situaciji", rekla je Zaharova, a prenosi Rojters pozivajući se na ruske novinske agencije.

Obraćajući se na brifingu za novinare, Zaharova je rekla da su odnosi Vašingtona sa Rusijom i drugim zemljama postali "talac unutrašnjeg političkog sukoba" u SAD, dodaje TASS.

"Prilično je teško analizirati šta se dešava u Vašingtonu, dok god govorimo o strategiji političkog establišmenta, jer se strategija menja svakog minuta, svake sekunde", rekla je Zaharova.

Govoreći o perspektivama rusko-američkih odnosa, Zaharova je rekla da se Moskva već dugo zalaže da se "izađe iz ćorsokaka".