Zahuktava se predizborna kampanja: Šta je Putin donio Rusiji?

MOSKVA - Predizborna kampanja u Rusiji se zahuktava. Na internetu je već pušten u rad sajt putin2018.ru, posvećen Putinovoj predizbornoj kampanji.

Slogan sajta je: "Jak predsjednik — jaka Rusija".

Na sajtu se mogu naći aktuelne novosti o kampanji, Putinova biografija, informacije o povjerenicima kandidata, izjave ruskog predsjednika, brojne činjenice o raznim projektima, kao i konkretna dostignuća Vladimira Putina.

Prenosimo samo neka od njih…

Ekonomski "bum"

BDP je od Putinovog prvog mandata porastao za čak 75 odsto. Prošle godine zabilježena je stopa rasta od dva odsto. Dinamika industrijske proizvodnje pokazuje rast od 70 odsto. Rezerve zlata rastu.

Rekordno niska inflacija

Rast cijena u Rusiji prošle godine bio je rekordno nizak, svega 2,5 odsto. To je minimalni nivo inflacije u novijoj istoriji Rusije. Prethodni rekord zabilježen je 2016. godine, kada je rast cijena dostigao 5,4 odsto. Godinu dana ranije ova brojka iznosila je 12,9 odsto.

Na nisku inflaciju uticalo je više faktora. Umnogome je na to uticao visok prinos, koji je prošle godine imao poljoprivredni sektor. Važan razlog je i monetarna politika Centralne banke Rusije.

Manja zavisnost od nafte i gasa

Još 2014. godine prihodi od nafte i gasa činili su više od polovine budžetskih prihoda Ruske Federacije (51,3 odsto), a prema rezultatima iz prva tri kvartala 2017. godine — sada čine oko 39 odsto.

U naredne tri godine planirano je da prihodi od nafte i gasa čine trećinu prihoda federalnog budžeta.

Sankcije podstakle poljoprivredu

Uvođenje kontrasankcija i ukupan razvoj poljoprivrede obezbedili su rast proizvodnje voća i povrća, koji se u Rusiju tradicionalno uvoze iz drugih zemalja.

Ukupan rast proizvodnje voća iznosi 20 odsto (sa 2,7 miliona tona u 2000. godini na 3,2 miliona tona u 2017).

Do 2022. planirano je da se proizvodnja voća poveća na 4,7 miliona tona. Proizvodnja povrća u staklenicima porasla je 1,8 puta od 2000. godine, sa 509 hiljada tona na 930 hiljada tona u 2017. godini. Do 2020. godine planirano je da se ta proizvodnja poveća na dva miliona tona.

Rusija sve konkurentnija

Za 10 godina Rusija je napredovala za 24. mjesta na listi Globalnog indeksa konkurentnosti.

Ekonomija ne samo da se uspješno oduprla spoljnim izazovima, već je i povećala sopstvenu konkurentnost, pa je skočila sa 62. mjesta u Globalnom indeksu konkurentnosti, gde je bila 2006. godine, na 38. mjesto u 2017.

Rusi duže žive, natalitet raste

Prosječan životni vijek sada iznosi 72,6 godina, što je rekordni pokazatelj u istoriji Rusije.

Na prvom mjestu po ovom indikatoru je republika Ingušetija: prosječan životni vijek tamo iznosi 80,8 godina. Slijedi Republika Dagestan — 77,2 godine, a na trećem mjestu je Moskva — 77 godina.

Za period 2000-2016. stopa nataliteta u zemlji povećana je 1,5 puta. Ako je 2000. godine bila 8,6 rođenih na 1.000 ljudi, u 2016. godini je to bilo 12,9, a od januara do oktobra 2017. godine — 11,6.

Povećao se i broj porodica sa dvoje i više djece. Ako je 2000. godine dvoje djece imalo samo 29 odsto ruskih porodica, 2016. je ta brojka iznosila 41 odsto. Broj porodica sa troje i više djece porastao je sa 11 na 19 odsto.

Značajno je smanjena smrtnost odojčadi i majki. Od 2000. godine smrtnost odojčadi smanjena je trostruko, a majki — gotovo četiri puta.

Automobilska industrija u procvatu

Iz pogona ruskih preduzeća 2017. godine izašlo je oko 1,5 miliona automobila, dok je 2000. ta brojka iznosila — 1,23 miliona. Pritom, ako je 2000. godine udio automobila proizvedenih u Rusiji na unutrašnjem tržištu iznosio 47,4 odsto, u 2017. je skočio na čak — 85,9 odsto.

Za 17 godina izgrađeno je više od 27 novih preduzeća za sklapanje automobila i više od 85 novih preduzeća za proizvodnju auto dijelova, uključujući i motora.

Rusija kao svjetska žitnica

Obim izvoza agroindustrijskih proizvoda porastao je 15 puta u periodu od 2000. do 2017. On je 2000. godine iznosio 1,3 milijarde dolara, a 2017. — 20 milijardi dolara.

Prošle godine, od početka sezone do 13. decembra, izvezeno je 24,5 miliona tona žitarica, što je za 34 odsto više nego 2016. Izvoz pšenice je porastao za 33 odsto, a ječma — 1,8 puta.

Više od dva puta porasli su prinosi žitarica — sa 65,4 miliona tona, koliko je bilo 2000. godine, na 140 miliona tona prošle godine. Takođe, 2017. je zabilježena je rekordna žetva, čime je oboren rekord postavljen pre 40 godina (1978. godine — 127,4 miliona tona).

Uzlet ruskih aviona

U posljednjih 10 godina u vazduhoplovnim kompanijama u Rusiji došlo je do drastičnih promjena. Do 2007. godine, vojska je vrlo rijetko dobijala nove avione: preduzeća su godišnje proizvodila 30 do 40 aviona, a trenutno — minimum tri puta više.

U sferi civilnog vazduhoplovstva od 2000. do 2002. preduzeća su proizvodila manje od 10 aviona u cijeloj zemlji, a počev od 2013. godine — više od 100 aviona godišnje, uglavnom za domaće kupce. Dok je 2014. godini udeo ruskih proizvođača civilnih aviona na svetskom tržištu iznosio 1,3 odsto, a vojnih, transportnih i specijalnih aviona — 16,6 odsto, u 2016. godini su te brojke iznosile 2,3 odsto i 24,2 odsto.

Nezaposlenost na minimumu

Stopa nezaposlenosti pala je sa 10,6 odsto na 4,9 odsto. Za Rusiju je ovo još jedan istorijski minimum. Poređenja radi, stopa nezaposlenosti u cijeloj Evropskoj uniji iznosi 7,4 odsto, u evrozoni — 8,8 odsto, u Francuskoj — 9,7 odsto, u Austriji — 9,4 odsto, Italiji — 11,1 odsto, Španiji — 16,38 odsto, u Crnoj Gori — više od 20 odsto.

Zbogom porocima

Od 2009. godine broj pušača je smanjen za 21 odsto, a među tinejdžerima od 13 do 15 godina — tri puta od 2004. Na primjer, ako je 2009. čak 39,3 odsto stanovnika zemlje pušilo, 2016. godine je ta brojka iznosila — 30,9 odsto.

Osim toga, smanjena je i upotreba alkohola. Od 2004. taj pokazatelj se smanjio dva puta: sa 20,3 litra alkohola godišnje na 10,3 u 2016. godini.

Te promjene su uticale i na smrtnost od trovanja alkoholom: od 2009. do 2016. smrtnost je smanjena za 36 odsto, a učestalost bolesti alkoholne psihoze je smanjena za skoro dva puta.

Smanjen kriminal

Zabilježena je tendencija ka padu registrovanog kriminala. Broj ubistava i pokušaja ubistava smanjen je tri puta: sa 33.600 u 2001. na 10.444 u 2016. godini.

Takođe je za 1,5 put smanjen broj zatvorenika: ako je 2001. godine u zatvoru ležalo 962. 700 ljudi, ta brojka je 2017. iznosila 605.955. U tom smislu, smanjio se i broj osuđenih maloljetnika: 18.910 u 2001. godini naspram 1.393 u 2017.

Prošle godine je ukupno smanjenje broja zatvorenika iznosilo 24.200 ljudi.

Ruski univerziteti među najboljima u svijetu

Ove godine je 10 ruskih univerziteta istovremeno ušlo u top-50 "Najbolje rangiranih univerziteta svijeta: BRIKS", prema podacima britanske kompanije Kju-Es.

Još malo Putinovih dostignuća

Međunarodne rezerve porasle su više od 30 puta: u januaru 2000. godine one su iznosile 12,4 milijardi dolara, a u decembru 2017. — 430,6 milijardi dolara.

Spoljni dug smanjen je gotovo trostruko: 2000. godine je iznosio 140,5 milijardi dolara, a 2017. — oko 52 milijarde dolara.

Obim stranih investicija u 2017. iznosio je 23 milijardi dolara, što je dva puta više nego prethodne godine.

Počev od dvehiljaditih, realna plata je porasla 3,5 puta… Realna penzija — 3,6 puta.

IT stručnjaci su se pokazali najboljima na svijetu — 2016. godine Rusi su zauzeli sva tri prva mjesta na svjetskoj Olimpijadi u programiranju.

U poslednjih 15 godina ruski đaci su izbili na prvo mjesto u svijetu po pismenosti. Ako su 2001. godine osnovci bili na 16. mjestu u međunarodnom istraživanju o pismenosti, onda su 2016. godine bili prvi.

Prošle godine je nivo modernizacije ruske armije iznosio ukupno 62 odsto.

