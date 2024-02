Zahuktava se trka za Bijelu kuću

DETROIT - Trka za Bijelu kuću se zahuktava nakon što su i predsjednik SAD, demokrata Džozef Bajden, i glavni favorit za republikansku predsjedničku nominaciju Donald Tramp pobijedili na stranačkim predizborima u saveznoj državi Mičigen.

Tramp je ubjedljivo pobijedio svoju rivalku Niki Hejli.

Bajden je pobijedio kongresmena iz Minesote Dina Filipsa, jedinog iole ozbiljnog rivala u borbi za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, prenijela je Nova.

"Ako na predsjedničkim izborima dobijemo Mičigen, onda ćemo dobiti cijele izbore", rekao je Tramp sa Floride, kojem je ovo peta pobjeda u republikanskim predizborima, piše "Deutsche Welle".

Prošlog vikenda pobijedio je u Južnoj Karolini, matičnoj državi njegove jedine preostale rivalke Niki Hejli.

Za razliku od prethodna četiri predizbora, Tramp ovoga puta uopšte nije ni bio na licu mjesta, jer je toliko bio siguran u pobjedu, prenose mediji.

Bajden je već zabilježio pobjede na predizborima u Južnoj Karolini, Nevadi i Nju Hempširu.

"Stavila sam krstić na 'neutralna', a ne kod Bajdena. Redovno glasam za demokrate, ali sam nezadovoljna time što Amerika finansira užasni rat na Bliskom istoku", rekla je Džo-En.

"Neutralni" u Mičigenu je postao politički termin za one koji nisu ni za jednog kandidata ili, kao što je to slučaj sa Džo-En, one koji žele da pošalju svojevrsnu poruku. U slučaju Bajdena ta poruka ima veze s njegovom bliskoistočnom politikom. Oko 14 odsto birača Demokratske stranke odlučilo se u Mičigenu za tu opciju.

Tramp za sada uvjerljivo vodi među republikancima u trci za predsjedničku kandidaturu.

"To više nije samo arapsko ili muslimansko biračko tijelo", kaže demokratska konsultantkinja Alensija Džonson.

Progresivno krilo stranke pozvalo je da se Bajdenu održi lekcija sa što više "neutralnih" glasova, kako bi ga ubijedili da je potrebno zauzeti oštriji stav prema vladi Benjamina Netanjahua u Izraelu.

"Radi se o potvrdi da su SAD na strani ljudskih prava, da se zauzimaju za dostojanstvo Palestinaca", kaže Abraham Ajaš, demokratski kongresmen iz Mičigena i najviše rangirani musliman u parlamentu te savezne države.

Kampanja koju on podržava imala je za cilj da se prikupi oko 10.000 "neutralnih" glasova i na kraju je višestruko premašila taj cilj.

To vjerovatno unosi nervozu u Bajdenov izborni tim, piše "Deutsche Welle".

U državi Mičigen, koja je jedna od takozvanih "sving stejt", dakle, država s nestalnim glasačima, onima koji ponekad glasaju za demokrate, a nekad za republikance, petocifreni broj glasova može da bude odlučujući na predsjedničkim izborima.

Tako je 2016. Tramp tamo pobijedio s 11.000 glasova više od Hilari Klinton. A onda je 2020. izgubio od Bajdena, koji je imao prednost od oko 154.000 glasova.

Bajden bi morao da promijeni svoju politiku na Bliskom istoku, smatraju njegovi unutarstranački kritičari.

"Bajden sada mora ponovno da počne da isporučuje pomoć Gazi, ako je potrebno i uz pomoć američke vojske. Mora da se zalaže za trajni prekid vatre i oslobađanje preostalih talaca", smatra Ro Kana, demokratski kongresmen iz Kalifornije.

To je, smatra, "jedini način da se ponovno pridobiju nezadovoljni birači u Mičigenu i istomišljenici u drugim državama: američki predsjednik mora na Bliskom istoku i nadalje da bude taj koji ima odlučujući uticaj, s obzirom na ogromnu vojnu pomoć koju Amerika pruža Izraelcima".

Sada se sa nestrpljenjem očekuje da se vidi u kojoj mjeri će Bajden da promijeni politiku prema Izraelu uoči predstojećeg takozvanog superutorka, 5. marta. Tada se, naime, održavaju predizbori u 15 američkih saveznih država.

Datum je važan i za Trampa, jer će njegova unutarstranačka konkurentkinja Niki Hejli tog dana posljednji put pokušati da ostane na putu ka predsjedničkoj kandidaturi.

