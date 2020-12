Zakasnio na vakcinu i nasmijao sve: Nema smisla sad da umrem

Penzioner koji je zakasnio na termin za vakcinaciju protiv kovida-19, nakon intervjua koji je dao za medije nasmijao je svijet.

Ispričao je i kako je došao do vakcine i priznao da nije bio baš zadovoljan ručkom.

"Nazvao sam bolnicu i pitao šta to rade, tu vakcinaciju. Oni su me nakon toga ispitivali razna pitanja, to nije bilo baš zanimljivo, ja sam odgovorio, a oni su mi zatim rekli da dođem u 12.30. Naravno da nigdje nisam mogao pronaći prokleti parking pa sam zakasnio. Svejedno sam sada ovdje, bio sam unutra i uredno su me stavili na spisak", objasnio je.

Kako kaže vakcinacija nije boljela, čak mu je bila i zanimljiva.

"Otišao sam i dali su mi dosta loš ručak, a onda sam se vratio i bili su spremni za mene. Nisam znao ni da je igla ušla dok nije izašla", objasnio je.

Kako kaže, ne namjerava sada da dobije virus:

"Imam unuke i namjeravam dugo da živim kako bi mogao da učestujem u njihovim životima. Nema smisla da sad umrem kad sam ovoliko poživio", zaključio je.

