Zamjenik turskog opozicionog lidera poginuo tokom proslave izborne pobjede (VIDEO)

Član turske opozicione Republikanske narodne stranke Mehmet Palaz preminuo je danas u bolnici nakon što je teško povrijeđen kada se urušio balkon na zgradi u kojoj je sjedište te stranke u okrugu Tavas u turskoj provinciji Denizli tokom proslave pobjede te stranke na lokalnim izborima.

Palaz, koji je zadobio povredu glavu i bio u životnoj opasnosti, upućen je u Univerzitetsku bolnicu Pamukale nakon što je prvo primljen u državnu bolnicu Tavas, objavio je Džumhurijet.

Nakon što su nezvanični rezultati počeli da pristižu u nedjelju uveče, mnogi članovi stranke okupili su se ispred zgrade stranke da proslave izbornu pobjedu, a velika grupa je ispunila dva balkona zgrade u kojoj je sjedište stranke kada se jedan od njih urušio, povrijedivši osam članova, od kojih tri teže, prenosi Tanjug.

Palaz je bio zamjenik šefa stranke za okrug Tavas.

