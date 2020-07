Zamolili je da stavi masku, njena reakcija šokirala svijet

Sve više prodavnica u SAD traži od svojih kupaca da nose maske, ali neki to uporno odbijaju, a snimak jedne žene iz supermarketa u Dalasu postao je viralan na društvenim mrežama.

Nakon što su je prodavci zamolili da nosi masku, ona je počela da razbacuje stvari iz kolica, da bi se na kraju okrenula i uz psovke otišla.

Video je samo na Twitteru pogledalo više od 15 miliona ljudi za dva dana.

Mnogi su ostali zgroženi ponašanjem mlade žene.

