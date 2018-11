Zapadni svijet u šoku: Putin i Salman "kao braća"

BUENOS AJRES - Ruski predsjednik Vladimir Putin i kontroverzni saudijski prestolonaslJednik Mohamed bin Salman su se srdačno pozdravili na samitu G20 u Buenos Ajresu.

Kako prenose zapadni mediji, budući vladar Saudijske Arabije, koji se nalazi u centru pažnje zbog sumnji da je naredio ubistvo novinara Džamala Kašogija, bio je "usamljena figura u prostoriji dok se nije pojavio Putin i sjeo pored njega".

"Putin je podigao ruku prema Salmanu, koju je on oduševljeno prihvatio uz zajedničke široke osmijehe", piše Dejli mejl.

Putin and Mohammed bin Salman shared a high five as leaders gathered for a meeting at the G20 https://t.co/FzdYmFp855 pic.twitter.com/TQQ89yUBBs