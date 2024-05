Zapalio se Boing 737 pun putnika (VIDEO)

Avion Boing 737 sa 73 putnika skliznuo je sa piste nakon što je njegovo krilo izgorjelo.

Snimak pokazuje posljedice pada aviona Transair prekrivenim pjenom za suzbijanje požara na aerodromu Dakar u Senegalu.

Sva 73 putnika su evakuisana, a 11 njih je zadobilo povrede, navode mediji.

Na aerodromu su obustavljeni letovi.

Incident se desio dan nakon što je objavljen snimak iz Turske kada je takođe "Boingov" avion pokušao da prinudno sleti, udario o pistu i strugao nosom po betonu.

Oglasio se uzbunjivač iz kompanije Boing

BREAKING: Boeing 737 SLIDES OFF Runway at Senegal Airport and Catches On Fire! This comes a day after another Boeing plane in Istanbul failed to lower its front landing gear during an emergency landing. Not a good look, I'd prefer Airbus after this saga of events... pic.twitter.com/XPiS0VfmeB