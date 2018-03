Zapalio se hotel na Filipinima, najmanje troje mrtvih

MANILA - Vatra je danas izbila u hotel-kasinu u prestonici Filipina, Manili, kojom prilikom je najmanje troje ljudi izgubilo život, više od 300 evakuisano, a dvije osobe su i dalje zarobljene u prostorijama hotela, saopštili su zvaničnici.

Vatra je, kako je policija saopštila, izbila na nižim spratovima hotela, koji se renoviraju, prenosi AP.

Policija i vatrogasci napravili su kordon oko hotela i trenutno se bore sa požarom.

WATCH: A fire victim is being revived by authorities. The fire that hit Waterfront Manila Pavilion Hotel is on fifth alarm. | via Edd Gumban pic.twitter.com/xo5x2jA3Oq