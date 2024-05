Zapalio se turistički bus na sjeveru Indije, ima poginulih

Devet osoba je poginulo, a nekoliko je povređeno kada se turistički autobus zapalio na sjeveru Indije.

Do nesreće je došlo u noći između petka i subote u saveznoj indijskoj državi Harijana, prenosi portal Indija tudej.

U autobusu je bilo oko 60 ljudi, većinom vjerskih hodočasnika.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se autobus u plamenu na nadvožnjaku ili mostu, prenosi Telegraf.

Watch: Eight people were killed and around two dozen injured when a tourist bus caught fire in Nuh, Haryana. pic.twitter.com/pwfmO7J4En