Zapaljena gradska vijećnica u Bordou, dok protesti traju (VIDEO)

BORDO - Gradska vijećnica u Bordou zapaljena je dok su francuski protesti eskalirali zbog planova za podizanje starosne granice za odlazak u penziju, a sindikati su pozvali na nove nacionalne štrajkove i demonstracije sljedeće sedmice, koji se podudaraju s planiranom posjetom kralja Čarlsa Francuskoj.

Više od milion ljudi protestovalo je u četvrtak širom Francuske protiv nepopularnih penzionih reformi, pri čemu je na nekim mjestima izbilo nasilje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je marš u Parizu - obilježen nasiljem, kao i brojni marševi drugdje - privukao 119.000 ljudi, što je bio rekord za glavni grad tokom demonstracija penzionera.

Policija je ispalila suzavac na protestante u glavnom gradu, a 80 ljudi je uhapšeno širom zemlje.

Bordeaux town hall in France set on fire by protesters pic.twitter.com/vt0QnXAq8y