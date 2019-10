Zapaljeni šatori demonstranata u Bejrutu

BEJRUT - Šatori demonstranata u centralnom dijelu Bejruta su danas zapaljeni nakon što su njihov kamp napali muškarci naoružani štapovima, prikazano je na televizijskim snimcima.

Napadači su uzvikivali slogane povezane sa Hezbolahom i grupom Amal, prenio je Reuters.

Na to područje su upućene snage bezbjednosti.

U međuvremenu, kako je navedeno na zvaničnom Twitter nalogu kancelarije libanskog premijera, premijer Saad al-Hariri će održati govor iz svoje rezidencije u Bejrutu u 16 časova po lokalnom vremenu.

Nešto ranije dva neimenovana izvora izjavila su Reutersu da će Hariri podnijeti ostavku nakon dvije sedmice antivladinih protesta koji su paralizovali zemlju.

Footage (ongoing live now) of Hezbollah and Amal shabbiha destroying all the tents set up by activists, protesters, even small businesses selling food and tea/coffee. Riad El Solh and Martyrs Square now.#لبنان_يثور pic.twitter.com/kIhucYFWDH