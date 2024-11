Zaplijenjeno 13 tona kokaina sakrivenog u kontejneru za banane

Španske vlasti su danas saopštile da su zaplijenile 13 tona kokaina sakrivenog u kontejneru za prevoz banana, u najvećom anti-narkotičkom operacijom u istoriji te zemlje.

Zvaničnici su pronašli drogu skrivenu iza banana na brodu u luci Alhesiras u južnoj Španiji, saopštila je policija.

Brod je plovio iz Gvajakila u Ekvadoru, prenosi Kurir.

Operacija, u saradnji sa ekvadorskom policijom, izvedena je prošlog mjeseca.

Spanish police seized a record 13 tons of cocaine hidden in a banana shipment from Ecuador at Algeciras port. This Oct. 14 discovery surpasses Spain's previous record of 9.4 tons in 2023. Authorities believe the drugs were meant for distribution across Europe, not just Spain. A… pic.twitter.com/ZsuEk5PWSz