Zaposlenima u Facebooku ne rade ni kartice za ulazak u zgradu?

Prestanak rada popularnih aplikacija na globalnom nivou digao je uzbunu u čitavom svijetu, a prema informcijama stranih novinara, Facebooku je pao čitav sistem pa tako zaposleni ne mogu ni da uđu na svoj aradna mjesta, saopštila je novinarka Njujork tajmsa.

"Upravo sam se čula sanekim ko radi u Facebooku, ko mi je objasnio da zaposleni nisu u mogućnosti da uđu u zgradu kako bi uradili procjenu stepena prekida jer njihov identifikacione kartice na ulazu takođe nisu radile", navela je novinarka NYT Šira Frenkel.

