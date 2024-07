Zaprepašćujući snimak: Tornado protutnjao kroz ruski aerodrom (VIDEO)

TATARSTAN - ​Prava elementarna nepogoda zadesila je međunarodni aerodrom "Begiševo" u Tatarstanu u Rusiji.

Tornado je tamo razbacao laki školski avion Diamond-43 kao da se radi o običnoj igrački, piše "Jutarnji list".

Orkanski vjetar teško je oštetio i jedan helikopter.

Nevrijeme je pogodilo i aerodromske objekte, te rušilo ograde i stabla.

Kako javlja "SHOT", elementarna nepogoda nije poštedjela ni četiri trenažna aviona Diamond-42 Univerziteta za civilno vazduhoplovstvo iz Sankt Peterburga, prenosi "Telegraf".

A tornado scattered planes and helicopters at Begishevo airport, Tatarstan, Russia. Russian local channels say that there were Diamond DA42 trainer aircraft at the airport. Hopefully, there will be stronger tornadoes at Russian military air bases as well. pic.twitter.com/1W8CzZb66H