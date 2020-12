Zaraženo još 6.217 ljudi u Meksiku

MEKSIKO SITI - Ministarstvo zdravlja Meksika registrovalo je novih 6.217 infekcija virusom korona i 400 smrtnih ishoda.

Ukupni broj zaraženih u ovoj zemlji sada je 1.383.434, a preminulih 122.426.

U Meksiku je juče bio treći dan imunizacije stanovništva vakcinama kompanije "Fajzer".

Predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador izjavio je da je sa ovom kompanijom sklopljen sporazum o isporuci dovoljno vakcina za 700.000 do 750.000 ljudi do marta.

On je dodao da se nada da će vakcine on kineskog "Kansina" biti dostupne do januara. Ova kompnija je trebala da do prošle sedmice dostavi svoju vakcinu na provjeru meksičkoj regulatornoj agenciji.