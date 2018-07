Zarif: Amerika ne može pomoći u rješavanju sukoba u Siriji

MOSKVA - Šef iranske diplomatije Mohamad DŽavad Zarif vjeruje da su SAD, što se tiče Sirije, jedino sposobne da štite i podržavaju teroriste, prenijela je agencija Tasnim.

"Mi imamo dobru komunikaciju i koordinaciju sa Rusijom i Vladom Sirije i nastavićemo tako da radimo. Naš cilj je veoma jasan, odnosno naši i ciljevi Ruske Federacije, a to je borba protiv terorizma i ekstremizma", rekao je Zarif.

On je dodao da ako predsjednik SAD Donald Tramp želi da za to preuzme zasluge onda on treba da preuzme zasluge i za podršku "Islamskoj državi", a što SAD i njihovi saveznici rade cijelo vrijeme", rekao je Zarif, komentarišuđi samit ruskog predsjednika Vladimira Putina i Trampa u Helsinkiju, gdje je jedna od tema bila Sirija.

On je dodao da je da su dokumentovane činjenice da je u rukama džihadista pronađeno američko oružje, prenio je TASS.

"Prema tome, pogledajmo realnost, sirijski narod je taj koji se bori protiv terorizma, kao i oni oni sarađuju sa Sirijcima", rekao je Zarif.