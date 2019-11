Zarif: Evropljani nisu ispunili obaveze iz sporazuma

DUBAI - Evropljani nisu uspjeli da u potpunosti ispune svoje obaveze prema Iranskom nuklearnom sporazumu, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Muhamed Džavad Zarif, a kao odgovor na upozorenje EU koja je pozvala Teheran da se pridržava sporazuma ili će snositi posljedice.

"Potpuno ispunjenje obaveza. Stvarno? Samo pokažite jednu koju ste ispunili poslednjih 18 mjeseci. Iran je pokrenuo iscrpljeni mehanizam za rješavanje sporova dok ste vi odugovlačili. Mi se sada služimo članom 36", napisao je Zarif na Twitteru, prenosi Reuters.

Iran je naveo da prema članu 36 sporazuma omogućava da smanji svoje obaveze jer se druge potpisnice ne pridržavaju, što EU osporava.

Pojedini iranski zvaničnici upozorili su da ponovno uvođenje sankcija EU i UN Iranu predstavlja crvenu liniju koja može da dovede do kraha sporazuma.

To my EU/E3 Colleagues 1."Fully upheld commitments under JCPOA" YOU? Really? Just show ONE that you've upheld in the last 18 months 2.Iran triggered-& exhausted-dispute resolution mechanism while you were procrastinating We're now using para36 remedies Look at my 6/11/18 letter pic.twitter.com/G6n4hwqS6s