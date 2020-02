Zarobljeni teroristi u Siriji: Turska imala ulogu u formiranju Nusra fronta

Teroristi koje su zarobili sirijski vojnici u predgrađu Alepa ispričali su o ulozi Turske u formiranju terorističke grupe Nusra front.

Obojica zarobljenih terorista su državljani Sirije. Jedan od njih je rodom iz sela Tibni po imenu Mahmud el Nadžim, pozivni znak Abu Abdala, rođen 1985. godine.

Prema njegovim riječima, u gradu je prvo formiran odred Sirijske slobodne armije, sekularne opozicije. Zatim, kada su se u tim regionima pojavili odredi Nusra fronta, izbili su sukobi između sekularne i radikalne opozicije.

El Nadžim je zajedno sa svojim rođacima odlučio da pobjegne u Tursku, ali ga je pritvorila policija ove zemlje koja ga je, prema riječima militanata, natjerala da se pridruži Nusri.

"Rekli su nam da ako ne budem radio za njih i borio se na strani Nusra fronta, oni će ubiti ili uhapsiti moju porodicu... Dali su platu od sto dolara", ispričao je terorista tokom ispitivanja sirijske vojske.

Turci su, prema njegovim riječima, njegove rođake poslali u izbjeglički kamp i "držali ih kao taoce"."„Rekli su da je porodica bezbjedna dok budem radio sa Nusra frontom“, rekao je militant i dodao da se grupa snabdeva iz Turske i Saudijske Arabije.

Na pitanje zašto teroristi granatiraju grad Alep, on je odgovorio: "Naš komandant je rekao da će to dovesti do mržnje civila prema sirijskim i ruskim vojnicima".

Drugi zarobljenik, Husein Abdul Aziz iz grada Dejr Hafera, saopštio je da njegova porodica nije imala dovoljno novca za hranu, u vrijeme kada su militanti regrutovali muškarce i plaćali.

"Prijavio sam se. Zatim sam se borio u različitim grupama – Ahrar el Šam, SSA, brigada Zinki. Sve ove grupe bile su dio Nusra fronta", rekao je tokom ispitivanja.

Prema njegovim riječima, pakistanske i avganistanske trupe sada se bore u redovima militanata. Abdul Aziz je zarobljen, prema njegovoj izjavi, kada se njegov odred povlačio na turske osmatračke položaje u oblasti Rašidin-5 u Alepu.

Situacija na sjeverozapadu Sirije

Prema dogovoru predstavnika Rusije, Irana i Turske, koji je postignut u maju 2017. godine na pregovorima u Astani (sada Nursultan), u Siriji su formirane četiri zone deeskalacije.

Teritorija tri zone je tokom 2018. godine prešla pod kontrolu Damaska. Četvrta zona, koja se nalazi u provinciji Idlib i dijelovima susjednih provincija Latakije, Hame i Alepa i dalje nije pod kontrolom sirijskih vlasti. Njen najveći dio drže teroristi Nusra fronta. Tamo su stalni sukobi militanata i vladinih snaga.

Rusija i Turska u Sočiju potpisale su u septembru 2018. sporazum o stvaranju demilitarizirane zone u Idlibu, gdje je smješteno više desetina različitih formacija. Najveća od njih je savez proruskih grupa Nacionalni front oslobođenja i Nusra front, ukupno oko 30 hiljada militanata.

Sirijska vojska je 26. januara pokrenula je ofanzivu na zapadu Alepa zbog svakodnevnih bombardovanja od strane terorista na stambene četvrti grada, u kojima je poginulo na desetine civila. Dan kasnije armija je uspjela da se probije kroz prve linije odbrane.

Tri dana kasnije, vojska Bašara el Asada oslobodila je od terorista grad Maret Numan, koji je bio pod kontrolom militanata od 2012. godine i bio jedno od njihovih najvećih uporišta.

Zbog eskalacije u Idlibu, Ankara i neki njeni partneri optužuju Damask i Moskvu da izvode napade na humanitarne objekte i turske vojnike. Rusija i Sirija su više puta izjavljivale da su uzrok nestabilnosti u regionu akcije terorista.

(Sputnjik)