Zastavama Kine udarali demonstrante u Hongkongu

HONG KONG - Prodemokratski aktivisti u Hongkongu planiraju da zauzmu šoping centre, nakon što su protekle noći tokom protesta formirali ljudske lance noseći svjetiljke.

Na snimcima koji su se pojavili na Twitteru vidi se kako pristalice kineskih vlasti demonstrante tuku štapovima na koje su zakačene zastave Kine.

Demonstranti planiraju i da se okupe ispred Konzulata Velike Britanije, kako bi zahtjevali da Kina poštuje Zajedničku deklaraciju koju je potpisala 1984. godine sa Londonom o budućnosti bivše britanske kolonije koja je vraćena pod kinesku upravu 1997. godine.

Stotine demonstranata su u petak mirno prošli ulicama, pjevajući pesme povodom jesenjeg festivala, što je u suprotnosti sa prethodnim vikendima kada je policija koristila suzavac, gumene metke i vodeni top, prenosi B92.

Demonstranti su se takođe okupljali u šoping centrima gdje su se povremeno koškali sa pristalicama Kine, prenosi Reuters.

Protesti u Hongkongu počeli su u junu zbog zakona o ekstradiciji koji je sada povučen, ali su prerasli u borbu za veći stepen demokratije, a mnogi mladi demonstranti izražavaju nezadovoljstvo i zbog visokih životnih troškova i nedostatka radnih mesta, navodi Reuters.

Just now at #FortressHill— Group of blue-clad gov supporters attacking innocent citizens who were just passing by. Attackers are kicking and even use their China National Flag to hit pedestrians. The attackers was dismantling #LennonWall at the area earlier#AntiELAB #HongKong pic.twitter.com/6nLYCk8TIu