Zašto Njemačka ima nižu stopu smrtnosti nego brojne druge zemlje?

BERLIN - Sa više od 67 hiljada zaraženih, Njemačka je jedna od zemalja najviše pogođenih pandemijom korona virusa. Ali, sa samo 682 smrtna slučaja, ima jednu od najnižih stopa smrtnosti od ove bolesti na svijetu – nešto više do 1 odsto. Poređenja radi, u Italiji je ta stopa smrtnosti 11 odsto, a u SAD-u 1,8 odsto, piše magazin "Time".

Prema mišljenju stručnjaka, stopa smrtnosti u Njemačkoj tako je niska zbog sveobuhvatnog testiranja.

"U nekim se zemljama testiraju samo slučajevi koji po simptomima izazivaju sumnju da se radi o tom virusu, kao na primjer u Italiji, a u drugim zemljama se vrši šira strategija testiranja, kao u Njemačkoj", piše doktor Ditrih Rotenbaher, direktor Instituta za epidemiologiju Univerziteta Ulm u Njemačkoj, u e-mail poruci za magazin "Time".

To znači da, iako je Njemačka trenutno peta zemlja u svijetu po broju zaraženih, velike su šanse da ima manje neprijavljenih slučajeva u poređenju s mnogim drugim zemljama, u kojima je teže doći do testiranja.

Od 15. marta Njemačka je zaostala samo za Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Južnom Korejom i Australijom, jer je zemlja provela najviše testova u svijetu po glavi stanovnika, sa procijenjenih 2.023 na milion ljudi. U Južnoj Koreji, jedinoj od ovih zemalja u kojima je pandemija u sličnom naprednom stadijom kao u Njemačkoj, stopa smrtnosti kod zaraženih slučajeva iznosi oko 1,6 odsto.

Lotar Viler, predsjednik Instituta "Robert Koch", glavnog njemačkog instituta za javno zdravstvo, rekao je da njemačke laboratorije sada mogu obavljati oko 160.000 testiranja sedmično, otprilike onoliko koliko su ih ukupno uradili u dva mjeseca do 15. marta.

Još u januaru, Njemačka je postala jedna od prvih zemalja koja je razvila pouzdanu metodu za testiranje na Covid-19. Neopterećene restriktivnim centralnim regulatornim tijelom, budući da se odluka za javno zdravstvo donose na državnom nivou u Njemačkoj, privatne kompanije brzo su počele masovno proizvoditi testove.

Najmanje 1,4 miliona testova koje je Svjetska zdravstvena organizacija distribuirala širom svijeta do kraja februara proizvela je jedna njemačka kompanija sa sjedištem u Berlinu.

U međuvremenu, u SAD-u je Agencija za hranu i lijekove (FDA) doživjela veliki zastoj. Do početka marta bilo je dopušteno samo nekoliko velikih kompanija da izrade vlastite testove, što je dovelo do nestašice.

"Budući da je Njemačka tako brzo provela testiranja kako je epidemija počela da raste, to znači da je veća vjerovatnoća da se identifikuju blaži slučajevi", rekao je dr. Liam Smit, profesor kliničke epidemiologije iz Londona.

Zemlje bez takvih mogućnosti bile su prisiljene dati prioritet testiranju teških slučajeva, ostavljajući blage slučajeve nedijagnostifikovanim i zato oni nisu postajali dio zvanične statistike.

"Što više slučajeva utvrdite, to će se stopa smrtnosti biti manja", kaže Smit.

Iako su populacije Njemačke i Italije slične prosječne starosti, one su dvije najstarije nacije u Evropskoj uniji, prosječna starost njemačke populacije za koju se zna da je zaražena Covidom-19 je niža. U prosjeku zaraženi Nijemci su 46 godina stari za razliku od Italijana koji su 63.

Smit kaže da je niža prosječna starost vjerovatno samo nuspojava opsežnijeg testiranja.

"Ako testirate više ljudi, tada ćete dobiti puno mlađu starosnu distribuciju onih koji su pozitivni. To ne mora značiti da je stvarna distribucija zaraženih radikalno drugačija između ove dvije zemlje", kaže Smit.

Njemačka takođe ima veliki broj kreveta za intenzivnu njegu, što znači da njihove bolnice do sada nisu postajale pretrpane pacijentima koji boluju od Covida-19, kao što se to desilo sa bolnicama u sjevernoj Italiji. Prema dokumentu objavljenom 2012. godine, Njemačka je imala 29,2 kreveta za intenzivnu njegu na 100.000 ljudi - dok je Italija u istoj godini imala samo 12,5. To znači da za sada postoji dovoljan kapacitet za teško oboljele od korona virusa.

Ali, ne mora značiti da će njemačka relativno mala stopa smrtnosti potrajati. Covid-19 može uzrokovati kritično stanje kod pacijenata sedmicama prije nego što ih usmrti, a Njemačka je u ranijoj fazi nego Italija, po pitanju prenosa zaraznosti.

"Mi smo u Njemačkoj u ranoj fazi pandemije. Broj smrtnih slučajeva uvijek zaostaje. Vidjećemo kakva će situacija biti za dvije-tri sedmice", kaže Rotenbaher, prenosi "Radiosarajevo.ba".