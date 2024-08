Zašto Ukrajinci ruše mostove u Kursku?

KIJEV, MOSKVA – Ukrajici su uništili tri mosta u ruskoj oblasti Kursk. Vojni blogeri u Rusiji su priznali da će uništavanje prvog mosta, koji je prelazio rijeku Sejm, otežati isporuke snabdjevanja ruskim snagama, iako još mogu da koriste pontone i manje mostove u tom području.

Napadi Ukrajinske vojske na mostove u Kursku, očigledno su usmjereni na spriječavanje kontraudarca Rusa u ovoj ruskoj oblasti i mogli bi značiti da Kijev namjerava da traži uporište u toj oblasti ili barem da signalizira Moskvi da planira to da učini, prenosi Nova.

Ukrajinci su najprije uništili ključni most u blizini grada Gluškovo, i pogodili drugi most u blizini, manje od dvije nedjelje nakon iznenadnog napada na ovu oblast, ometajući ruske puteve snabdijevanja. Nakon toga, oštetili su i treći most preko rijeke Sejm.

Komandant ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, potpukovnik Mikola Oleščuk, objavio je u petak video snimak ukrajinskog vazdušnog napada koji je most podijelio na dva dijela.

Manje od dva dana kasnije, ukrajinske trupe su pogodile drugi most u Rusiji. Do nedjelje ujutro, nije bilo zvaničnih izvještaja o tačnoj lokaciji napada na drugi most. Ruski Telegram kanali su tvrdili da je riječ o mostu preko rijeke Sejm, u blizini Zvanoje.

Gluškovo se nalazi oko 12 kilometara sjeverno od ukrajinske granice i približno 16 kilometara sjeverozapadno od glavne borbene zone u Kursku. Zvanoje se nalazi još osam kilometara sjeveroistočno. Rusija je potvrdila da je Ukrajina napala i treći most u regiji Kursk, preko rijeke Sejm.

Kijev je bio suzdržan u pogledu planiranog obima i ciljeva svog iznenadnog napada na Rusiju, inače najvećeg napada od Drugog svjetskog rata, koji je iznenadio Kremlj i doveo do pada brojnih sela.

Ukrajinci su prodrli u oblast Kursk u nekoliko pravaca, suočavajući se sa malo otpora i izazivajući haos i paniku, prenosi Nova.

Komandant ukrajinskih snaga general Oleksandr Sirski je prošle nedjelje izjavio da su njegove trupe napredovale na 1.000 kvadratnih kilometara teritorije Kursk, iako nije bilo moguće nezavisno potvrditi šta tačno ukrajinske snage efikasno kontrolišu.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova tvrdi da su američki HIMARS sistemi korišćeni za uništavanje mostova na rijeci Sejm. Ove tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene.

Moskva je takođe pojačala napade na Kijev, gađajući ga raketama po treći put ovog mjeseca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.