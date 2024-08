Zašto demonstranti divljaju i razbijaju po Engleskoj

LONDON - Posljednjih šest dana u mjestima i gradovima širom Ujedinjenog Kraljevstva šire se ozbiljni neredi koji su počeli u Soutportu prošlog utorka - dan nakon što su tri djevojčice ubijene u napadu nožem.

Na protest su došle velike grupe ljudi, od čega mnogi nisu bili iz grada. Gađali su policiju i lokalnu džamiju ciglama, zapalili požare i bacali boce, pri čemu je više od 50 policajaca povrijeđeno. Mnogi od izgrednika bili su pristaše krajnje desnice, rekla je policija u to vrijeme, a premijer Sir Kir Starmer nasilje je opisao kao "razbojništvo krajnje desnice".

Od tada su nasilni šrotesti održani u Londonu, Roterhamu, Midlsbrou, Liverpulu, Boltonu i Sjevernoj Irskoj.

Prošlog su ponedjeljka devetogodišnja Alis Dasilva Aguiar, šestogodišnja Bejb King i sedmogodišnja Elsie Dot Stankomb ubijene u napadu na plesnom kursu na temu Tejlor Svift u Sautportu. U napadu je ranjeno još osmoro djece i dvoje odraslih.

Zbog napada je uhapšen tinejdžer (17) porijeklom iz Kardifa, ali policija ga isprva nije mogla imenovati jer je mlađi od 18 godina. Internetom su se odmah počele širiti lažne tvrdnje i teorije zavjera, uključujući teze da je ubojica bio tražitelj azila. Neki su sugerisali da je osumnjičeni stigao u UK brodom prošle godine, što je još jedna laž.

Takođe su ga lažno nazivali "muslimanskim imigrantom" i "Ali al Shakatijem", što nije njegovo ime. Među lažnim tvrdnjama koje su vidjeli milioni ljudi na Telegramu i X-u bili su pozivi na "protest" u Sautportu dan nakon napada nožem.

Zbog masovnog širenja laži i teorija zavjera sud je ukinuo zahtjev za anonimnot osumnjičenih i napadač je imenovan kao Aksel Rudakubana - koji je rođen u Kardifu. Roditelji su mu porijeklom iz Ruande, u kojoj su ogromna većina stanovnika hrišćani.

Pojavio se na sudu optužen za tri ubistva, 10 pokušaja ubistava i posjedovanje oštrog predmeta.

Glasine je posebno širilo nekoliko poznatih osoba s krajnje desnice, uključujući Tomija Robinsona i Andrjua Tatea, koji su objavili niz lažnih informacija o napadu i napadaču. Profili s imenima @europeinvasionn i @endwokeness takođersu objavljivali lažne informacije, koje su tako doprle do miliona ljudi na X-u i Telegramu.

Dok su se spekulacije širile, krajnje desni zastupnik Nigel Faradž upitao je da li je policija, koja je rekla da napad nije "povezan s terorizmom", govorila istinu.

"Policija kaže da se ne radi o terorističkom incidentu, kao što su rekli da nije teroristički incident za ubadanje uniformiranog potpukovnika neki dan na ulicama Kenta", rekao je čelnik populističke stranke Reform UK.

"Samo se pitam krije li nam se istina. Ne znam odgovor na to, ali mislim da je to pošteno i legitimno pitanje", rekao je.

Never forget those racist politicians & media headlines which fuelled this pogrom of hate - In 2024 racist thugs are setting fire to the Holiday Inn in #Rotherham, housing terrified asylum seekers- What does this have to do with murdered children- Alica, Bebe, Elsie? pic.twitter.com/RVh5ikC3Ii