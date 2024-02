Zašto iz ruskog vojnog kamiona kulja dim, a nije pogođen (VIDEO)

Za zaštitu vojnih formacija i objekata od promatranja, izviđanja i napada neprijatelja mogu se koristiti različita sredstva, a Rusi u Ukrajini za to koriste i jedno "rudimentarno" sredstvo - dim.

Internetom se širi snimak koji prikazuje ruski vojni kamion koji koristi dimnu zavjesu kako bi se zaštitio od ukrajinskih dronova.

Radi se, kako je na X-u, bivšem Twitteru, objasnio vojni stručnjak Rob Li, o kamionu 177. pukovnije mornaričke pješadije koji raspršuje dim za zaštitu od FPV dronova, koji su opremljeni kamerom preko koje se prenosi slika operateru drona.

U ovom slučaju ruski vojnici su koristili dimnu zavjesu dok su prolazili opasnim dijelom ceste.

Ruske snage protiv prijetnji iz vazduha koriste razne sisteme, poput sistema protivvazdušne obrane i sistema za elektronsko ometanje, odnosno elektronsko ratovanje, ali Rusi ne rizikuju, kako je prije nekoliko godina pisao "Forbes", pa su tu i ovakve metode.

U slučaju da jedinice za elektronsko ratovanje i protivvazdušnu obranu zakažu, ruska vojska raspoređuje posljednju bespilotnu obranu u obliku generatora dima.

Ruska vojska, kako je pisao "Forbes", već dugo raspolaže vozilima koja raspršuju dim u sklopu svojih bataljona za hemijsko ratovanje. Ove jedinice stvaraju dimne zavjese i kako bi zaklonile druge vojne snage.

Video of aKamAZ truck from the Russian 177th Naval Infantry Regiment deploying smoke to protect against FPV drones. https://t.co/AQHPoVAhmdhttps://t.co/1neqAr2HNB pic.twitter.com/ZlhSJEvYxW