Zašto je Trampov ključni čovjek noćna mora za Kijev

Predsjednički kandidat i bivši predsjednik SAD-a Donald Tramp zvanično je potvrđen kao predsjednički kandidat Republikanske stranke. Nakon toga je izabrao potencijalnog potpredsjednika. Za tu poziciju Tramp je odabrao 39-godišnjeg Džej Dija Vensa, senatora iz Ohaja.

Radikalniji od Trampa

Što se spoljne politike tiče, Vens nije ništa manje "radikalan" od Trampa, štaviše, u mnogome je radikalniji. Što se Ukrajine tiče, Vens se više puta otvoreno protivio daljoj pomoći Ukrajini oružjem i pristalica je "brzog okončanja rata" putem pregovora. Taj stav je potvrdio i nakon što ga je Tramp nominovan za potpredsjednika.

Protiv podrške Ukrajini

Vens ima dugu istoriju izjava protiv podrške Ukrajini. Prošle godine sa još 18 republikanaca potpisao je dokument pozivajući predsjednika Bajdena da zaustavi "neograničenu pomoć" Ukrajini. Takođe, zaprijetio je blokiranjem sljedećeg paketa ako ne budu vezani za strategiju brzog završetka rata u Ukrajini, prenosi Index.hr.

U intervjuu sa Stivom Benonom Vens je izjavio: "Nije me briga što će se dogoditi s Ukrajinom."

Dalje, NY Times je objavio tekst u aprilu 2024. godine, u kojem je izjavio:

"Glasao sam protiv paketa u Senatu i protivim se gotovo svakom prijedlogu da SAD nastavi finansirati ovaj rat. Gospodin Bajden nije uspio artikuliaati čak ni osnovne činjenice o tome štaUkrajina treba i kako će ova pomoć promijeniti stvarnost na terenu: koliko Ukrajini treba i koliko mi zapravo možemo pružiti?"

Dalje je tvrdio: "Obvezujući se na obrambenu strategiju, Ukrajina može sačuvati svoje dragocjeno ljudstvo, zaustaviti krvarenje i dati vremena za početak pregovora, ali to bi zahtijevalo da i američko i ukrajinsko vodstvo prihvate da je cilj gospodina Zelenskog i povratka na granice iz 1991. godine - fantazija."

Osim toga, ponudio je i svoje rješenje sukoba:

"Ono što bih želio učiniti, i što mislim da je ovdje temeljno moguće postići s američkim vodstvom, ali to ne znate dok ne obavite razgovor, jest da zamrznete teritorijalne linije negdje blizu mjesta na kojem su sada. To je prvo. Drugo, garantujete i nezavisnost Kijeva, ali i njegovu neutralnost. To je temeljna stvar koju su Rusi tražili otpočetka. Mislim da Rusi puno toga što su tražili jest nepošteno, ali neutralnost je očito nešto što oni vide kao egzistencijalno. I treće, moraće biti određena američka sigurnosna pomoć dugoročno. Mislim da su te tri stvari ostvarive".

Podržava Izrael

S druge strane, Vens je snažan pristalica Izraela. U jednoj od svojih izjava je opisao odnos SAD-a i Izraela: "Kulturološki, moralno, politički, to je pravi saveznik u smislu da ne dijelimo samo neke interese, već mi zapravo dijelimo vrijednosti."

Vens podržava američko financiranje Izraela u trenutnom ratu sa Hamasom. Kritikovao je Bajdenovu administraciju zbog "uskraćivanja Izraelcima precizno navođenog oružja", koje je potrebno Izraelu te je naveo kako Hamas snosi punu odgovornost za sve civilne žrtve. Oštro je kritikovao Bajdena, rekavši: "Morate, prije svega, omogućiti Izraelu da zapravo završi posao."

Ponovio je svoje kritike i nedavno, tvrdeći: "Prvo, želite da Izrael završi ovaj rat, i to što je brže moguće, jer što duže traje, njihova situacija postaje teža. A drugo, nakon rata želite ponovno potaknuti mirovni proces između Izraela, Saudijske Arabije, Jordana itd."

Zbog čega bi Tramp odabrao nekoga ko stavovima dodatno odstupa od onoga što on predstavlja?

Moguća je opcija da Tramp želi dati do znanja da postoji neko ko je još radikalniji od njega.

Nacrt mirovnog rješenja

Vraćajući se na Ukrajinu, iz Trampovog tabora je najavljen još jedan nacrt mirovnog rješenja. Trampov saradnik Ričard Grenel predložio je stvaranje "autonomnih zona" u Ukrajini i neulazak Ukrajine u NATO. Inače, Grenel je bio ambasador u Njemačkoj za vrijeme Trampovog predsjedničkog mandata i vršilac dužnosti šefa nacionalne bzbjednosne službe. Prema najavama raznih medija, upravo Grenel ima veliku šansu dobiti visoki položaj u spoljnjoj politici ako Tramp postane predsjednik.

Grenel je ponovio stav da Ukrajina ne mora biti primljena u NATO u bliskoj budućnosti. Isto tako, Bloomberg piše da će se plan Grenela "suočiti s protivljenjem predsjednika Zelenskog", a takođe isti list podsjeća da su i raniji sporazumi (Minsk I i II) uključivali autonomiju Donbasa, a da je sada zauzet od strane ruskih trupa.

Istovremeno, Grenel je više puta rekao da ne govori uime Trampa i da nije s njim razgovarao po tom pitanju. Ali, nije ovo prvi takav projekt koji je napisao savjetnik nekog predsjedničkog kandidata. Određene aktivnosti u Trampovom taboru kada je Ukrajina u pitanju su u toku. I prema onome što dolazi do javnosti, nijedan ne odgovara onome što od Rusije zahtijeva Kijev i zemlje EU, a to je povlačenje na granice iz 1991. godine i plaćanje ratne odštete.

