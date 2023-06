Zašto je značajna brana u Hersonskoj oblasti

Nakon što se brana Nova Kahovka urušila u Hersonskoj oblasti došlo je do izlivanja vode širom ratne zone, tvrde i ukrajinske i ruske snage.

Nema saglasnosti oko toga ko je kriv za kolaps velike brane na Dnjepru. Ova brana je ne samo omogućavala vodosnabdijevanje Krima, već i nuklearne elektrane u Zaporožju.

Brana Nova Kahovka, visoka 30 metara i duga 3,2 kilometra (2 milje), izgrađena je 1956. godine na rijeci Dnjepar kao dio hidroelektrane Kahovka.

Sadržala je rezervoar približno iste zapremine kao Veliko slano jezero u Juti, a takođe je snabdijevala vodom poluostrvo Krim, koje je Rusija pripojila 2014. godine, i nuklearnu elektranu u Zaporožju, koja je takođe pod ruskom kontrolom.

Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske snage raznijele branu, dok je zvaničnik kojeg je Moskva postavila rekao da je to bio "teroristički napad".

Brana Nova Kahovka pomagala je i u radu hidroelektrane Kahovka. Uništavanje brane doprinijeće tekućim energetskim problemima Ukrajine, nakon što je Rusija provela nedjelje ranije ove godine ciljajući vitalnu infrastrukturu.

Urušavanje brane moglo bi da uništi sistem kanala koji navodnjava veći dio južne Ukrajine, uključujući Krim.

Ukrajinska policija apelovala je na evakuaciju građana ugroženih izlivanjem vode, kao i na to da isključe električne aparate iz struje, prenosi RTS.

New satellite imagery of the Khakovka dam from June 5 shows evidence that a section of the roadway and sluice gates had been recently damaged or destroyed. (Left: May 28, Right: June 5) : @Maxar pic.twitter.com/o6StIwIoJr