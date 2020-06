Zašto policajci u SAD kleče na jednom koljenu sa demonstrantima

Usred potresnih prizora policijskog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda i haotičnih nereda koji su uslijedili, mogli smo vidjeti jedan prizor kojem se malo ko mogao nadati, s obzirom na kontekst.

Policajci su, naime, kleknuli, pognutih glava u molitvi i u znak solidarnosti s demonstrantima i njihovom porukom "Crni životi vrijede" na protestu u ponedjeljak u gradiću Koral Gejbls u okolici Majamija, Florida.

Sličan prizor mogao se vidjeti i u Njujorku, gdje su se policajci spustili na koljena u Kvinsu dok su im demonstranti aplaudirali i skandirali "hvala vam" i "držite mir".

Policajci su kleknuli pred prosvjednike i u Vašingtonu i to, nevjerovatno, pred Hotelom "Trump International".

Policija u Fejtvilu, Sjeverna Karolina, objavila je na Twitteru snimku na kojoj su se takođe spustili na koljeno, zajedno s demonstrantima.

Isto tako u Leksingtonu, Kentaki, policajci su, na skandiranje demonstranata "kleknite s nama", na kraju zaista kleknuli, što je izazvalo opšte oduševljenje.

Sličan gest solidarnosti policajci su napravili i u Santa Kruzu u Kaliforniji, Džermantaunu u Merilendu, De Moinu u Ajovi i drugim gradovima.

U Flintu, Mičigen, policijski šerif Kris Svanson je, zajedno sa svojim policajcima, skinuo zaštitnu opremu, poručio da su oni tu "da osiguraju demonstrantima glas" i krenuo hodati s njima.

Ali gest klečanja na jednom koljenu nosi još veću simboliku nego što se na prvi pogled čini. Naime, neki afroamerički sportisti počeli su 2016. godine, u znak mirnog i simboličnog protesta protiv policijske brutalnosti prema crncima, da se spuštaju na jedno koljeno za vrijeme izvođenja američke himne prije utakmice, dok ostali stoje.

Prvi i najistaknutiji sportista koji je počeo izvoditi ovaj gest je igrač američkog fudbala Kolin Kapernik. Osim američkih fudbalera iz NFL-a, to su uskoro počeli raditi i neki košarkaši iz NBA i drugi.

"Ne mogu i neću izraziti poštovanje prema zastavi i himni zemlje koja ugnjetava crnce i ljude druge boje kože. Za mene je to više od fudbala i sporta uopšte i bilo bi sebično na to gledati na neki drugi način. Ulice su pune mrtvih ljudi, a oni koji su za to krivi dobijaju plaćeni godišnji i izvlače se nekažnjeni", objasnio je Kapernik svoj potez i nastavio s tom praksom cijelu sezonu.

Nimalo neočekivano, američki predsjednik Donald Tramp se žestoko obrušavao na ove crne sportiste, tvrdeći da izražavaju nepoštovanje prema himni i pozivajući direktore njihovih klubova da ih otpuste nazivajući ih "kučkinim sinovima".

Kapernik je, kao predvodnik ovog simboličnog protetsta, na kraju 2017. bio prisiljen da raskine ugovor sa svojim San Francisko 49ers-ima. Kapernik od tada do danas nije više potpisao ni za jedan klub, zbog čega je uputio i zvaničnu žalbu NFL-u, tvrdeći da su se klubovi urotili da ga ne uzimaju zbog njegovog aktivizma.

A sada se policajci širom SAD-a spuštaju na koljeno kao i on - barem oni koji žele smiriti, a ne eskalirati situaciju i poručiti demonstrantima da razumiju njihovu ogorčenost.

(Index.hr)