Zašto se razlikuju podaci o broju inficiranih i žrtava u Njemačkoj?

BERLIN - Mediji u Njemačkoj primjećuju da je zbunjujuća razlika u broju inficiranih i umrlih od korona virusa, a koja je evidentna na osnovu podataka iznesenih u javnosti i koja iznosi nekoiliko hiljada.

Tako je jutros njemački "Robert Koh" institut prenio da je u toj zemlji 22.672 zaraženih i 86 umrlih od virusa korona, a u isto vrijeme "Džon Hopkins" univerzitet ima podatak da je zaraženih 24.873, a umrlih 94.

Takođe, i drugi izvori kao "Vrldmeter" govore o istom broju kao i "Džon Hopkins", dok "Riskplejer" pominje 28.779 oboljelih, a Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je to 21.463.

Čini se da njemački "Robert Koh" institut zaostaje za drugima, a objašnjenje se može naći u vikendu.

U nedjelju su, naime, brojke u odnosu na prethodni dan porasle za oko 1.900 infekcija, dok je prethodnog dana rast bio 2.700 slučaja.

"Robert Koh" institut objasnio je na svom sajtu da za vikend nisu sve službe proslijedile svoje podatke, tako da nisu u stanju da prenesu pravo stanje.

Oni koji se raduju smanjenju stope ispada da su se prerano radovali.

Inače, podatke od vikenda "Robert Koh" institut dobio je u ponedjeljak, ali će moći tek sutra da ubaci u svoju statistiku.

Takvo odugovlačenje u dostavljanju podataka objašnjenje je za razliku u podacima, ali to govori i o načinu rada tog instituta.

Jer, na drugoj strani, saradnici "Džon Hopkins" univerziteta pretražuju aktivno sve dostupne izvore i zbog toga njihovi brojevi prikazuju stanje u realnom vremenu.

Slično rade i druge ustanove koje prikupljaju podataka o broju oboljelih i mrtvih, a samo Svjetska zdravstvena organizacija se oslanja na nacionalne institucije i objavljuje podatke do 10 sati po srednjevropskom vremenu.

Još jedan razlog je i u tome što su mediji na licu mjesta bolje upoznati sa stanjem, prije svega o broju umrih, dok "Robert Koh" institut mora da čeka na podatke koje zvanično šalju pokrajinske vlasti.

Takođe "Robert Koh" institut objavljuje svoje podatke samo jednom dnevno i to u devet sati i to one koje je dobio do ponoći.