Zašto su sve novine u Australiji jutros osvanule iste?

Australijski najveći medijski rivali pokazali su prvi put jedinstvo tako što su objavili potpuno iste naslovne strane u znak protesta protiv ograničavanja štampe.

Listovi poput "Dejli Telegrafa" i "Sidnej Morning Haralda" jutros su osvanuli sa naslovnicama na kojima piše "tajna" i tekstvom koji je skoro cijeli zatamljen crnom bojom.

Protest je usmjeren na zakone o nacionalnoj bezbjednosti za koje novinari navode da su ugušili izvještavanje i stvorili "kulturu tajnosti" u Australiji.

Vlada Australije navodi da podržava slobodu štampe, ali takođe kaže i da "niko nije iznad zakona".

Policija je inače u junu izvršila raciju u kompaniji ABC, a upala je i u dom novinara "Njuz Korp Australija". Medijske organizacije su navele da su te racije organizovane zbog tekstova koji su potekli od uzbunjivača.

Jedan tekst se odnosi na navodne ratne zločine dok se u drugom tvrdi da su vladine agencije pokušale da špijuniraju australijske građane.

Majkl Miler, direktor "Njuz Korp Australija" objavio je na Tviteru sve naslovne strane listova.

"Šta pokušavaju da sakriju od mene?", napisao je on u objavi.

Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj