Zastrašujuća oluja pustoši Еvropom: Do sada četvoro mrtvih (VIDEO)

LONDON - Oluja koja je pogodila Britaniju, sjever Njemačke i jug Skandinavije već treći dan sa sobom donosi snažne vjetrove, jaku kišu i olujne udare.

Stravično nevrijeme izazvalo je poplave, nestanak struje, evakuaciju stanovništva i poremećaj vadušnog, željezničkog i pomorskog saobraćaja.

Od četvrtka, najmanje četiri osobe su poginule u oluji, koju je Meteorološka služba Velike Britanije nazvala Babet, prenio je "AP".

Posljednja žrtva je 33-godišnja žena koja je poginula kada je drvo palo na njen automobil na ostrvu Femarn u Baltičkom moru juče popodne.

U Еngleskoj i Škotskoj nastradale su tri osobe juče i u četvrtak.

Olujni vjetrovi izazvali su olujne udare na južnim obalama Baltičkog mora, probijajući odbranu od poplava u priobalnim oblastima Danske i sjevera Njemačke.

U Flenzburgu, njemačkom gradu južno od granice sa Danskom, nivo vode porastao je za više od dva metra na najviši nivo zabilježen tokom posljednjih 100 godina.

Iz bezbjednosnih razloga isključena je struja u poplavljenim dijelovima grada.

Communities across the UK have been badly hit by Storm Babet. This was the result in Scotland Please stay safe: don't travel in affected areas and keep away from floods#StormBabet #999Coastguard pic.twitter.com/Sr1ZqjPHU2