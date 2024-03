Zastrašujući snimak odrona u Peruu: Ogromna stijena pala na vozila (VIDEO)

Neobičan incident se dogodio ujutru 2. marta kada se kamenje odronilo sa stijene na put u okrugu San Mateo de Huanchor u Peruu.

Na videosnimku koji je podijeljen na društvenim mrežama, a snimljen je iz jednog od pogođenih vozila, vidi se kamenje koje pada sa stijene i pogađa kamion, a zatim i vozilo iz kojeg se snima.

The most circulated video in South America, captured in #Peru yesterday on a mountain road, where massive rocks fell on trucks and shattered them due to their weight estimated in hundreds of tons. Fortunately, everyone escaped death. pic.twitter.com/hUSwRAqvPg