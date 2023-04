Zastupnik osuđen za nasilje u porodici vratio se u parlament

PARIZ - Francuski zastupnik tvrde ljevice izazvao je bijes u utorak nakon što je vraćen u svoj parlamentarni klub nakon uslovne četveromjesečne zatvorske kazne zbog šamaranja svoje supruge.

Grupa "France Unbowed" u donjem domu Nacionalne skupštine izbacila je Adriena Kuatenensa na četiri mjeseca nakon presude protiv njega u decembru, rekavši da mora završiti kurs podizanja svijesti o nasilju u porodici.

32-godišnji političar vratio se u parlament u januaru, ali je tek u utorak primljen natrag u svoju stranku.

"Uslovi za vraćanje Adriena Kuatennensa su ispunjeni", rekla je grupa.

On "završava kurs, koji je skoro pri kraju, koji ispunjava očekivane zahtjeve."

Socijalistička partija, ključni partner u lijevoj opozicionoj koaliciji NUPES, nazvala je ovaj potez "političkom greškom".

