Zatvara se i Engleska, Džonson se obratio javnosti

Engleska će ući u drugi "lokdaun" na mjesec dana, a informaciju je javnosti saopštio britanski premijer Boris Džonson.

Ugostiteljski objekti i neesencijalne trgovine moraće se zatvoriti u navedenom periodu, navode izvori za BBC.

Ali za razliku od lokdauna koji se u Engleskoj dogodio ovoga proljeća, škole i fakulteti smiju ostati otvoreni.

Međunarodna putovanja biće moguća isključivo zbog posla.

Premier Liga se nastavlja, ali će amaterski sportovi biti stavljeni na čekanje.

Očekuje se da će "lokdaun" takođe uključivati ograničenja putovanja, a na snagu stupa u četvrtak i trajaće do 2. decembra.

Džonson je naveo neke od izuzetaka zbog kojih građani mogu napustiti svoje domove - odlazak u školu/na fakultet, posao (u slučaju da se ne može raditi od kuće), vježbanje i rekreacija na otvorenom, medicinski razlozi, kupovina osnovnih namirnica i briga za druge.

Britanski premijer kaže kako će Božić ove godine biti značajno drugačiji nego inače. "Iskreno se nadam da ako sada poduzmemo oštre mjere da ćemo omogućiti porodicama širom zemlje da budu zajedno", rekao je Džonson.

And there it is ‘Stay at Home. Protect the NHS. Save Lives’ - the PM’s closing message